«По всей республике идёт рост заболеваемости». Из-за коронавируса в Минске вводят дополнительные меры профилактики

Новости Беларуси. Дополнительные меры для профилактики коронавирусной инфекции вводятся в Минске. Решение принято Мингорисполкомом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь культурно-массовые, зрелищные и спортивные мероприятия можно проводить только в заполненных наполовину помещениях. Рассадка зрителей в залах должна быть на расстоянии метр-полтора друг от друга. Такие изменения связаны с постепенным ростом заболеваемости коронавирусом. В дополнение к мерам профилактики медики настаивают на соблюдении масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Необходимо также пользоваться антисептиками и больше времени проводить на свежем воздухе.

Светлана Ермак, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

По всей республике идет рост заболеваемости, и мы все-таки уже вошли в третью волну. Это решение было принято в части ужесточения тех мероприятий, которые должны проводиться в культурно-зрелищных и спортивных организациях. Кроме того, хотелось бы напомнить всем гражданам о том, что мероприятия санитарно-противоэпидемические, которые проводятся и должны проводиться, касаются обязательного соблюдения масочного режима. Не забываем мыть руки с мылом после посещения общественных объектов, транспорта, помещения проветривать нужно регулярно.

Тем временем в столице, как и по всей стране, продолжается поэтапная работа по вакцинации. Прививки делают двумя препаратами: российским «Спутник V» и китайским Vero Cell. Ожидается скорое поступление вакцины и белорусского производства. Уже привились более 28 тысяч минчан. Это медики, педагоги, социальные работники, проживающие в домах-интернатах, а также жители, самостоятельно пожелавшие получить прививку. Только в 14-й районной поликлинике на Фроликова вакцину получили более 1500 человек.

Захар Кулаковский, заместитель главного врача 14-й центральной районной поликлиники:

В январе изначально мы получили 100 вакцин «Спутник V» и начали уже тогда прививать медицинских работников. И потом, по мере поступления вакцины, мы продолжили вакцинацию. На данный момент из всех контингентов первый компонент у нас получили порядка 1200 человек и в районе 400 человек уже вакцинированы вторым компонентом. Это не только «Спутник V», но и китайская вакцина Vero Cell.