«Презентация в виде древнего альбома». Как технологии помогут составить генеалогическое древо?
Генеалогическое древо. Некоторые составляют родословную в надежде, что в их жилах течет голубая кровь, другие собирают информацию для потомков, третьи озаботились здоровьем и хотят знать о семейных заболеваниях. О том, куда обращаться, чтобы узнать историю своей семьи, как передать память о себе и предках в эпоху диджитал и почему судьбы родителей и детей так часто схожи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
На помощь всегда приходит интернет.
Сергей Каун, старший преподаватель кафедры источниковедения БГУ:
Да, есть базы данных.
Юлия Самусенко:
Какие там базы данных? Они открытые сейчас?
Сергей Каун:
Во-первых, там есть средства для формирования генеалогии. Например, «Древо жизни», потом есть англоязычные варианты Family Tree Builder, которые вам помогут сделать генеалогическое древо. Сейчас это все автоматизировано. Очень много есть других различных – «Семейная летопись» и так далее. Вы можете даже сделать, есть такая программа, которая позволяет даже сделать такую презентацию в виде древнего альбома, «ФотоШОУ PRO» называется. То есть вы можете все что угодно – работать с этой информацией.
Юлия Самусенко:
В любом случае спрос рождает предложение. Сейчас, наверное, появляются специалисты, которые готовы за определенную плату составить твое генеалогическое древо. Как здесь не ошибиться? Ведь могут быть и недобросовестные специалисты в этой области, можно наткнуться откровенно на какого-то мошенника, который предоставит липовые данные. А мы этому поверим и будем на это равняться.
Сергей Каун:
Для того чтобы работать в этом направлении, люди должны иметь какое-то базовое образование. Кроме того, липовые данные в каком плане, что он создаст вам липовую генеалогию?
Юлия Самусенко:
Возможно, да. Пропишет просто: имя, фамилия.
Сергей Каун:
Дело в том, что сейчас это технически не приведет к каким-то очень таким глобальным последствиям. Я пример другой приведу. В период, например, Великого княжества Литовского или Речи Посполитой это могло привести к очень серьезным последствиям. Например, вы сами понимаете, что наследование имущества шло по определенным родам. Собственно, генеалогия тогда и зарождается. Геральдика, генеалогия – эти моменты. Далее, наследование власти шло по родам. Род – Ягеллоны, Гедиминовичи, Рюриковичи и так далее. Этот момент тоже очень важный.
В настоящее время, конечно, будет может быть неприятный эффект, когда человек узнает, что это не его родственники. На самом деле, такой глобальной трагедии, конечно, не произойдет. Конечно, будет неприятно. Что касается обращения, понятно, что не все специалисты. Это очень важный момент. Тут нужно обращаться к специалистам, лучше в те структуры, которые работают в этом направлении. Например, архивы – там есть достаточное количество специалистов. Обращаться на исторический факультет Белорусского государственного университета, есть Институт истории Академии наук.
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