«Презентация в виде древнего альбома». Как технологии помогут составить генеалогическое древо?

Генеалогическое древо. Некоторые составляют родословную в надежде, что в их жилах течет голубая кровь, другие собирают информацию для потомков, третьи озаботились здоровьем и хотят знать о семейных заболеваниях. О том, куда обращаться, чтобы узнать историю своей семьи, как передать память о себе и предках в эпоху диджитал и почему судьбы родителей и детей так часто схожи, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

На помощь всегда приходит интернет.

Сергей Каун, старший преподаватель кафедры источниковедения БГУ:

Да, есть базы данных. Юлия Самусенко:

Какие там базы данных? Они открытые сейчас? Сергей Каун:

Во-первых, там есть средства для формирования генеалогии. Например, «Древо жизни», потом есть англоязычные варианты Family Tree Builder, которые вам помогут сделать генеалогическое древо. Сейчас это все автоматизировано. Очень много есть других различных – «Семейная летопись» и так далее. Вы можете даже сделать, есть такая программа, которая позволяет даже сделать такую презентацию в виде древнего альбома, «ФотоШОУ PRO» называется. То есть вы можете все что угодно – работать с этой информацией.