В Столбцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов провели модернизацию

Новости Беларуси. В Столбцовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов завершается модернизация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На данном этапе проведены все внешние работы, также благоустроена территория. Осталась внутренняя отделка.

Деревня Куль. Столбцовский район. Многоэтажки на фоне деревенских домиков видны издалека. Это Столбцовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Влада Родовская, корреспондент:

Сам дом-интернат имеет богатую историю. Первый корпус был построен еще в 60-х годах и был рассчитан всего на 180 мест. Сейчас же это очень важный объект социального обслуживания населения. Здесь проживают почти 500 человек.

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