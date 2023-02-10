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В Столбцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов провели модернизацию

10 февраля 2023 14:10
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Новости Беларуси. В Столбцовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов завершается модернизация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На данном этапе проведены все внешние работы, также благоустроена территория. Осталась внутренняя отделка.

Подробнее – в материале Влады Родовской.

В Столбцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов провели модернизацию-1

Деревня Куль. Столбцовский район. Многоэтажки на фоне деревенских домиков видны издалека. Это Столбцовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В Столбцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов провели модернизацию-4

Влада Родовская, корреспондент:
Сам дом-интернат имеет богатую историю. Первый корпус был построен еще в 60-х годах и был рассчитан всего на 180 мест. Сейчас же это очень важный объект социального обслуживания населения. Здесь проживают почти 500 человек.

Далее смотрите в видео.

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# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Юрий Колосовский # Светлана Карницкая # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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