В Столбцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов провели модернизацию

Новости Беларуси. В Столбцовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов завершается модернизация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На данном этапе проведены все внешние работы, также благоустроена территория. Осталась внутренняя отделка.
Подробнее – в материале Влады Родовской.
Деревня Куль. Столбцовский район. Многоэтажки на фоне деревенских домиков видны издалека. Это Столбцовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Влада Родовская, корреспондент:
Сам дом-интернат имеет богатую историю. Первый корпус был построен еще в 60-х годах и был рассчитан всего на 180 мест. Сейчас же это очень важный объект социального обслуживания населения. Здесь проживают почти 500 человек.
Далее смотрите в видео.
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