Берут ли девушек в ОМОН? Милиционеры провели для старшеклассников профориентационное мероприятие

Новости Беларуси. Берут ли девушек в ОМОН и как стать бойцом «Рыси»? Стражи порядка провели для старшеклассников профориентационное мероприятие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ребята из выпускных классов учреждений образования Борисовского района познакомились с деятельностью милицейских подразделений, задали вопросы представителям различных служб МВД, смогли вживую увидеть спецтехнику, которую используют правоохранители. В том числе школьникам продемонстрировали легкобронированный автомобиль Asilak. Также выпускники могли увидеть боевое оружие и спецсредства, познакомиться с четвероногим «милиционером» – служебной собакой. Кроме того, ребята активно участвовали в работе интерактивных площадок. Будущим абитуриентам рассказали о двух ведомственных вузах: Академии МВД и Могилевском институте МВД.