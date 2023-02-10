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Берут ли девушек в ОМОН? Милиционеры провели для старшеклассников профориентационное мероприятие

10 февраля 2023 14:14
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Новости Беларуси. Берут ли девушек в ОМОН и как стать бойцом «Рыси»? Стражи порядка провели для старшеклассников профориентационное мероприятие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Берут ли девушек в ОМОН? Милиционеры провели для старшеклассников профориентационное мероприятие-1

Ребята из выпускных классов учреждений образования Борисовского района познакомились с деятельностью милицейских подразделений, задали вопросы представителям различных служб МВД, смогли вживую увидеть спецтехнику, которую используют правоохранители. В том числе школьникам продемонстрировали легкобронированный автомобиль Asilak. Также выпускники могли увидеть боевое оружие и спецсредства, познакомиться с четвероногим «милиционером» – служебной собакой. Кроме того, ребята активно участвовали в работе интерактивных площадок. Будущим абитуриентам рассказали о двух ведомственных вузах: Академии МВД и Могилевском институте МВД.

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# Милиция Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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