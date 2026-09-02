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Новости по тегу #Министерство внутренних дел Республики Беларусь

В Гомеле бывший сотрудник украл из сейфа больше 90 тысяч рублей – возбуждено уголовное дело
02 сентября 2026 12:26

В Гомеле бывший сотрудник украл из сейфа больше 90 тысяч рублей – возбуждено уголовное дело

За сутки поступило порядка 400 сообщений о телефонных мошенниках – МВД
15 августа 2026 17:09

За сутки поступило порядка 400 сообщений о телефонных мошенниках – МВД

Сотрудники МВД Беларуси провели разъяснительную работу с трудовыми мигрантами из Узбекистана
18 июля 2026 08:03

Сотрудники МВД Беларуси провели разъяснительную работу с трудовыми мигрантами из Узбекистана

Около 500 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки – МВД
19 мая 2026 09:37

Около 500 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки – МВД

В МВД за сутки поступило более 500 сообщений о звонках мошенников
16 мая 2026 13:15

В МВД за сутки поступило более 500 сообщений о звонках мошенников

МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток
12 мая 2026 09:58

МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток

Кубраков: продовольственная безопасность – безусловный приоритет, требующий постоянного контроля
16 апреля 2026 06:36

Кубраков: продовольственная безопасность – безусловный приоритет, требующий постоянного контроля

В Национальной библиотеке прошел торжественный прием министра внутренних дел, посвященный 8 Марта
09 марта 2026 17:19

В Национальной библиотеке прошел торжественный прием министра внутренних дел, посвященный 8 Марта

Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил
23 февраля 2026 17:30

Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил

«Так должно быть!» Лукашенко отметил оперативность Кубракова на резонансном деле в Смолевичском районе
17 февраля 2026 16:42

«Так должно быть!» Лукашенко отметил оперативность Кубракова на резонансном деле в Смолевичском районе

Курсанты Академии МВД приняли присягу на площади Государственного флага
29 августа 2025 10:43

Курсанты Академии МВД приняли присягу на площади Государственного флага

В День Независимости чрезвычайных происшествий не допущено
04 июля 2025 10:39

В День Независимости чрезвычайных происшествий не допущено