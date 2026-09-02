Новости по тегу #Министерство внутренних дел Республики Беларусь

Часть украденных денег злоумышленник скрыл: он расфасовал их по стеклянным банкам, а затем закопал – одну часть в подполье собственного дома, другую – на участке дачи своей сожительницы. Оставшуюся сумму мужчина израсходовал на собственные нужды и развлечения.
За сутки в милиции зарегистрировано порядка 400 обращений о звонках телефонных мошенников.
С прибывшими гражданами Узбекистана нет никаких проблем. Они все зарегистрированы, трудоустроены. Бытовые вопросы, которые возникали, решены.
Правоохранители задержали курьера, работавший в интересах аферистов.
Оперативниками задержаны два курьера, работавшие в интересах аферистов.
Задержаны 4 курьера.
Министр отдельно остановился на снижении аварийности и контроле за соблюдением скоростного режима. Наращивать усилия поручено и в борьбе с киберзлодеяниями, которые занимают значительную долю в структуре преступности.
Разговор получился душевным. Говорили о главном: о детях, семейных ценностях и о том, как женщинам удается совмещать разные роли: быть суровой на службе и заботливой мамой.
Торжества сегодня объединили сотни тысяч людей: от убеленных сединами ветеранов до тех, кто только завтра наденет свои первые погоны.
Нерв мероприятия оголил Президент: четко, емко, откровенно и без аплодисментов. Чаще всего Первый вспоминал Василия Герасимова. А в качестве положительного примера Первый привел реакцию министра внутренних дел на вчерашнее ЧП.
К значимому событию ребята готовились целый месяц. На курсе молодого бойца они изучили азы огневой и строевой подготовки, получили первые профессиональные навыки, привыкли к строгому распорядку и дисциплине.
Министерство внутренних дел благодарит граждан за понимание и законопослушное поведение.
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