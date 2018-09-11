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Сжигаете листья на участке? Какие правила нужно соблюдать

11 сентября 2018 09:37
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Сжигаете листья на участке? Какие правила нужно соблюдать-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Именно сейчас – тот период, когда на приусадебных участках многие жгут мусор, чуть позже – начнут жечь листья. Есть ли для этого специальные правила?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Самый безопасный способ – это, конечно, вывести его на полигон твердых бытовых отходов, при этом допускается разведение костров на приусадебных участках, но необходимо это делать в безветренную погоду, место кострища окопать, чтобы исключить возможность распространения огня, иметь при себе ведро с водой либо штыковую лопату и постоянно этот процесс контролировать. Хотелось бы отдельно остановится, что при розжиге костров, также при осуществлении топки печи ни в коем случае не пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями. Такие случаи имеют место быть и, как правило, они заканчиваются тем, что люди попадают в больницу.

Как сотрудники МЧС проводят рейды? К кому заходят в первую очередь? Как относятся граждане к этому? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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