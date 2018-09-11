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Белорусские военные в ходе командно-штабного учения отрабатывают отражение агрессии

11 сентября 2018 08:31
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Новости Беларуси. Боевые действия по заданному сценарию. Второй этап командно-штабного учения проходит в белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Военные из Латвии, Литвы и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением в Беларуси

Белорусские военные в ходе командно-штабного учения отрабатывают отражение агрессии-1

11 сентября войска отрабатывают отражение агрессии в условиях быстро меняющейся обстановки. Основные события разворачиваются на Борисовском и Обуз-Лесновском полигонах.

Белорусские военные в ходе командно-штабного учения отрабатывают отражение агрессии-4

Александр Тишкевич, командир реактивной артиллерийской бригады:
Особенностью является подготовка нанесения ракетных ударов в условиях лесистой местности. Что накладывает свой отпечаток на действия расчетов пусковых установок. Ракетный комплекс «Б-200 Полонез» является высокоманевренным, скорость марша может достигать до 80 километров. Соответственно, мы в состоянии нанести ракетный удар из одного района и мгновенно его оставить, переместиться в другой район и подготовить там ракетный удар.

Белорусские военные в ходе командно-штабного учения отрабатывают отражение агрессии-7

Напомним, командно-штабное учение Вооруженных Сил Беларуси продлится по 12 сентября. Задействованы шесть полигонов, около 7,5 тысяч военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов. Один из районов проведения учений с инспекцией накануне посетили государственный секретарь Совета Безопасности и министр обороны.

# Военные учения # общество # Александр Тишкевич # Фотофакт

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