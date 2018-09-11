Белорусские военные в ходе командно-штабного учения отрабатывают отражение агрессии

Новости Беларуси. Боевые действия по заданному сценарию. Второй этап командно-штабного учения проходит в белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные из Латвии, Литвы и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением в Беларуси

11 сентября войска отрабатывают отражение агрессии в условиях быстро меняющейся обстановки. Основные события разворачиваются на Борисовском и Обуз-Лесновском полигонах.

Александр Тишкевич, командир реактивной артиллерийской бригады:

Особенностью является подготовка нанесения ракетных ударов в условиях лесистой местности. Что накладывает свой отпечаток на действия расчетов пусковых установок. Ракетный комплекс «Б-200 Полонез» является высокоманевренным, скорость марша может достигать до 80 километров. Соответственно, мы в состоянии нанести ракетный удар из одного района и мгновенно его оставить, переместиться в другой район и подготовить там ракетный удар.