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Кожаный тренч и плащи из мембраны. Дизайнер об уличной моде в Минске

11 сентября 2018 08:29
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Наталья, художник:
Галерея можно сказать, здесь Матисс, Баския – мои любимые художники, фрагменты картин.

Кожаный тренч и плащи из мембраны. Дизайнер об уличной моде в Минске-1

Я особо не слежу за трендами, я одеваюсь, в основном, в сэконд хенде, что-то сама делаю. Обращаю внимание, что с каждым годом люди всё интереснее выглядят.

Кожаный тренч и плащи из мембраны. Дизайнер об уличной моде в Минске-4

Глория, дизайнер:
В моде, однозначно, двусторонние двухцветные, например, тренчи, обязательно кожаный тренч. Затем плащи из мембраны, виниловые, какие-то яркие цвета, в основном, такой салатово-кислотный и, конечно же, рефлектив. Он уже давно в моде.

Кожаный тренч и плащи из мембраны. Дизайнер об уличной моде в Минске-7

# Мода в Беларуси # общество # Фотофакт # Стиль

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