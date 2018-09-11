Кожаный тренч и плащи из мембраны. Дизайнер об уличной моде в Минске

Наталья, художник:
Галерея можно сказать, здесь Матисс, Баския – мои любимые художники, фрагменты картин.
Наталья, художник:
Галерея можно сказать, здесь Матисс, Баския – мои любимые художники, фрагменты картин.
Я особо не слежу за трендами, я одеваюсь, в основном, в сэконд хенде, что-то сама делаю. Обращаю внимание, что с каждым годом люди всё интереснее выглядят.
Глория, дизайнер:
В моде, однозначно, двусторонние двухцветные, например, тренчи, обязательно кожаный тренч. Затем плащи из мембраны, виниловые, какие-то яркие цвета, в основном, такой салатово-кислотный и, конечно же, рефлектив. Он уже давно в моде.