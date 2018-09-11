«Ее используют, я даже слышал, в NASA». Как белорусскую голубику выращивают в Грузии

Голубика 5 лет назад тесно связала Беларусь с Западной Грузией. На старых чайных плантациях решили посадить около 60 га ягоды. Саженцы привезли из фермерского хозяйства «Ягодка» Смолевичского района. В теплом климате и кислой почве голубика отлично прижилась.

Георгий Концелидзе, директор агропитомника «Зелёный мастер»:

У нас сейчас спрос большой на голубику. На экспорт уходит больше. Больше Россия, Европа, Эмираты, в Иран, Азербайджан, плюс у нас созревает ягода как раз в тот период, когда в других странах или заканчивается, или пока не началась. В конце мая начинается созревание, до конца июля идёт сбор.

Если виноградниками в Грузии никого не удивишь, то голубика – настоящий эксклюзив. Один куст в среднем приносит 5 кг ягод, а плантаций по стране уже немало. При министерстве сельского хозяйства Аджарии существует питомник агросервисцентра. Здесь не только выращивают ягоды и проводят исследования, но и обучают местных фермеров, как вырастить белорусскую голубику на грузинской земле.

В помощь и наша техника.

Звиад Бобокашвили, доцент научно-исследовательского центра сельского хозяйства:

По последним данным, голубика развивается на 400 га в течение последних 5 лет. Интересно, что культуры распространяются довольно быстро, потому что даёт возможность фермерам получать отдачу. Продукты очень востребованы на рынках.

Георгий Концелидзе:

У нас уже несколько лет идет государственное совместное финансирование на посадку плантаций плодово-ягодных, а также на развитие питомников – это очень большая поддержка фермеров. Выделяют деньги под саженцы, под систему полива.

Волшебным свойствам голубики не могут нарадоваться фармацевты. Она помогает очистить кишечник, ускоряет импульсы в мозге, укрепляет сосуды, снижает холестерин и повышает иммунитет. Георгий Концелидзе:

Вообще, ягода очень полезная, её используют, я даже слышал, в NASA, отправляют в космос.