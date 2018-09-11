Как подготовить к отопительному сезону частный дом?

Как встретить отопительный сезон без эксцессов? Сжигаете листья на участке? Какие правила нужно соблюдать Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович. Когда начинать готовиться к отопительному сезону? Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Конечно, подойти к подготовке к отопительному сезону необходимо заранее и хорошо, что сентябрь даёт нам такую возможность ещё это сделать. Поэтому сделать это нужно заблаговременно не тогда, когда происходит переход к холодному сезону. Для того, чтобы исключить чрезвычайную ситуацию у вас дома, потому что, как показывает статистика спасателей, наибольшее количество пожаров именно в переходный период, как только начинает холодать, многие заблаговременно об этом не позаботились и тогда статистика, конечно, пестрит количеством пожаров.

Что нужно готовить к отопительному сезону в частных домах? На какие вещи обращать особенное внимание? Анастасия Швайбович:

Когда мы говорим об отопительном сезоне, то, конечно, мы говорим о тех приборах и тех устройствах, которые помогут нам согреться осенними и зимними вечерами. У кого это печное отопление, необходимо печь побелить, замазать все трещины, почистить дымоход от сажи, необходимо отремонтировать топочную дверцу, чтобы она не висела и не крепилась при помощи проволочек. Необходимо обязательно прибить притопочный горючий лист. В случае, если вы будете поворачивать свои дрова, чтобы не выпал уголёчек и не стал причиной возникновения чрезвычайной ситуации. Если мы говорим об отопительных котлах, они должны быть обслуживаемы специализированной организацией.