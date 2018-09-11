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Как подготовить к отопительному сезону частный дом?

11 сентября 2018 10:07
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Как встретить отопительный сезон без эксцессов?

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Когда начинать готовиться к отопительному сезону?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Конечно, подойти к подготовке к отопительному сезону необходимо заранее и хорошо, что сентябрь даёт нам такую возможность ещё это сделать. Поэтому сделать это нужно заблаговременно не тогда, когда происходит переход к холодному сезону. Для того, чтобы исключить чрезвычайную ситуацию у вас дома, потому что, как показывает статистика спасателей, наибольшее количество пожаров именно в переходный период, как только начинает холодать, многие заблаговременно об этом не позаботились и тогда статистика, конечно, пестрит количеством пожаров.

Как подготовить к отопительному сезону частный дом? -1

Что нужно готовить к отопительному сезону в частных домах? На какие вещи обращать особенное внимание?

Анастасия Швайбович:
Когда мы говорим об отопительном сезоне, то, конечно, мы говорим о тех приборах и тех устройствах, которые помогут нам согреться осенними и зимними вечерами. У кого это печное отопление, необходимо печь побелить, замазать все трещины, почистить дымоход от сажи, необходимо отремонтировать топочную дверцу, чтобы она не висела и не крепилась при помощи проволочек. Необходимо обязательно прибить притопочный горючий лист. В случае, если вы будете поворачивать свои дрова, чтобы не выпал уголёчек и не стал причиной возникновения чрезвычайной ситуации. Если мы говорим об отопительных котлах, они должны быть обслуживаемы специализированной организацией.

Как подготовить к отопительному сезону частный дом? -4

Самый переходный период это, конечно, мы начинаем активно пользоваться электронагревательными приборами, хотелось бы напомнить, что они должны быть только заводского изготовления, пользоваться в соответствии с инструкцией и подумать о том, что когда мы включаем обогреватель, сеть наша электрическая должна быть исправной. А сейчас в современном мире мы всё пользуемся большим количеством электроприборов. Если каждый задумается, то, наверное, только на кухне их будет 3-4, а очень часто в старых домах ветхая проводка.

Как подготовить к отопительному сезону частный дом? -7

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Фотофакт # общество

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