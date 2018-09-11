Как подготовить к отопительному сезону частный дом?
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.
Когда начинать готовиться к отопительному сезону?
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Конечно, подойти к подготовке к отопительному сезону необходимо заранее и хорошо, что сентябрь даёт нам такую возможность ещё это сделать. Поэтому сделать это нужно заблаговременно не тогда, когда происходит переход к холодному сезону. Для того, чтобы исключить чрезвычайную ситуацию у вас дома, потому что, как показывает статистика спасателей, наибольшее количество пожаров именно в переходный период, как только начинает холодать, многие заблаговременно об этом не позаботились и тогда статистика, конечно, пестрит количеством пожаров.
Что нужно готовить к отопительному сезону в частных домах? На какие вещи обращать особенное внимание?
Анастасия Швайбович:
Когда мы говорим об отопительном сезоне, то, конечно, мы говорим о тех приборах и тех устройствах, которые помогут нам согреться осенними и зимними вечерами. У кого это печное отопление, необходимо печь побелить, замазать все трещины, почистить дымоход от сажи, необходимо отремонтировать топочную дверцу, чтобы она не висела и не крепилась при помощи проволочек. Необходимо обязательно прибить притопочный горючий лист. В случае, если вы будете поворачивать свои дрова, чтобы не выпал уголёчек и не стал причиной возникновения чрезвычайной ситуации. Если мы говорим об отопительных котлах, они должны быть обслуживаемы специализированной организацией.
Самый переходный период – это, конечно, мы начинаем активно пользоваться электронагревательными приборами, хотелось бы напомнить, что они должны быть только заводского изготовления, пользоваться в соответствии с инструкцией и подумать о том, что когда мы включаем обогреватель, сеть наша электрическая должна быть исправной. А сейчас в современном мире мы всё пользуемся большим количеством электроприборов. Если каждый задумается, то, наверное, только на кухне их будет 3-4, а очень часто в старых домах ветхая проводка.