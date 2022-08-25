«Сюрприз для минчан». Ольга Верамей о новых архитектурных объектах столицы
Минск готовится к новому сезону подарков в виде объектов благоустройства, новостроек, новых аллей и скверов, зон отдыха. Город становится краше и зеленее. Но чего не хватает по мнению жителей столицы и тех, чья профессия город украшать? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Что касается тех архитектурных объектов, которые являются украшением нашего города, его визитной карточкой. Будет ли у нас новая Национальная библиотека или здание, которое будет с ним конкурировать по популярности? Будет ли у нас новый железнодорожный вокзал? Где эти архитектурные киты, благодаря которым наш город узнаваем во всем мире?
Ольга Верамей, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Я думаю, они появятся в ближайшее время.
Екатерина Забенько:
Это какая-то еще интрига, сюрприз для минчан?
Ольга Верамей:
Сюрприз для минчан.
Екатерина Забенько:
То есть в перспективе город еще разрастется? Что касается архитектурного ансамбля, он еще не завершен?
Ольга Верамей:
Например, проспект Дзержинского. Еще же не завершено в полном объеме архитектурное решение, которое было показано на проектах, поэтому, я думаю, в процессе завершения находится проспект Дзержинского. Посмотрим, где-то, может, еще появятся на выездных, вылетных трассах замечательные объекты. Мы сейчас над этим работаем. Разработана схема для размещения новых объектов. Сейчас это начало пути.
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