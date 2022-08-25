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«Сюрприз для минчан». Ольга Верамей о новых архитектурных объектах столицы

25 августа 2022 19:18
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Минск готовится к новому сезону подарков в виде объектов благоустройства, новостроек, новых аллей и скверов, зон отдыха. Город становится краше и зеленее. Но чего не хватает по мнению жителей столицы и тех, чья профессия город украшать? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.   

Екатерина Забенько, СТВ:  
Что касается тех архитектурных объектов, которые являются украшением нашего города, его визитной карточкой. Будет ли у нас новая Национальная библиотека или здание, которое будет с ним конкурировать по популярности? Будет ли у нас новый железнодорожный вокзал? Где эти архитектурные киты, благодаря которым наш город узнаваем во всем мире?  

«Сюрприз для минчан». Ольга Верамей о новых архитектурных объектах столицы-1

Ольга Верамей, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:  
Я думаю, они появятся в ближайшее время.  

Екатерина Забенько:  
Это какая-то еще интрига, сюрприз для минчан?  

Ольга Верамей:  
Сюрприз для минчан.  

Екатерина Забенько:  
То есть в перспективе город еще разрастется? Что касается архитектурного ансамбля, он еще не завершен?  

«Сюрприз для минчан». Ольга Верамей о новых архитектурных объектах столицы-4

Ольга Верамей:  
Например, проспект Дзержинского. Еще же не завершено в полном объеме архитектурное решение, которое было показано на проектах, поэтому, я думаю, в процессе завершения находится проспект Дзержинского. Посмотрим, где-то, может, еще появятся на выездных, вылетных трассах замечательные объекты. Мы сейчас над этим работаем. Разработана схема для размещения новых объектов. Сейчас это начало пути.  

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# Строительство # общество # Екатерина Забенько # Ольга Верамей # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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