«Сюрприз для минчан». Ольга Верамей о новых архитектурных объектах столицы

Минск готовится к новому сезону подарков в виде объектов благоустройства, новостроек, новых аллей и скверов, зон отдыха. Город становится краше и зеленее. Но чего не хватает по мнению жителей столицы и тех, чья профессия город украшать? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Что касается тех архитектурных объектов, которые являются украшением нашего города, его визитной карточкой. Будет ли у нас новая Национальная библиотека или здание, которое будет с ним конкурировать по популярности? Будет ли у нас новый железнодорожный вокзал? Где эти архитектурные киты, благодаря которым наш город узнаваем во всем мире?