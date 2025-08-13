Крупнейший железнодорожный грузоперевозчик Польши уволит около 800 работников

Крупнейший железнодорожный грузоперевозчик Польши вынужден уволить почти 800 работников. Мера необходима для спасения компании от разорения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс должен завершиться до конца сентября. Однако не исключено, что после сокращения продолжатся из-за крайне плачевного положения компании. Профсоюзы железнодорожников анонсировали забастовки. Отметим, с подобной проблемой в секторе грузоперевозок ранее столкнулись Германия и страны Прибалтики.