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Литва потратит около 500 млн евро на первый в Прибалтике танковый батальон

13 августа 2025 07:06
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Литва потратит почти 500 миллионов евро на первое в Прибалтике танковое подразделение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва потратит около 500 млн евро на первый в Прибалтике танковый батальон-2

Минобороны оправдывает такие расходы необходимостью ускорить реализацию оборонных проектов. Однако средства в бюджет не были заложены и теперь станут дополнительным бременем для налогоплательщиков. В это же время Германия размещает в Литве бригаду из пяти тысяч военных, усиливая восточный фланг НАТО. Танковая рота в полном составе прибудет в 2029 году, батальон планируют сформировать еще через пять лет.

# Европейский союз

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