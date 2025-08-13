Литва потратит около 500 млн евро на первый в Прибалтике танковый батальон

Минобороны оправдывает такие расходы необходимостью ускорить реализацию оборонных проектов. Однако средства в бюджет не были заложены и теперь станут дополнительным бременем для налогоплательщиков. В это же время Германия размещает в Литве бригаду из пяти тысяч военных, усиливая восточный фланг НАТО. Танковая рота в полном составе прибудет в 2029 году, батальон планируют сформировать еще через пять лет.