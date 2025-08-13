Генпрокуратура: в лагере смерти «Тростенец» уничтожены не менее 546 тыс. человек

Для сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге в годы Великой Отечественной войны. Генеральная прокуратура инициировала актуализацию сведений о количестве погибших в самом крупном на оккупированной территории СССР лагере смерти «Тростенец», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом учтены результаты расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. В систему захоронений лагеря смерти входили урочища «Благовщина» и «Шашковка», а также деревня Малый Тростенец. Общее количество погребенных здесь составляет не менее 546 тысяч человек.

Екатерина Нагорная, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

В ходе следствия и на основании архивных актов Чрезвычайной государственной комиссии от 25 июля и от 13 августа 1944 года установлено, что на территории лагеря смерти нацистами и их пособниками производились массовые расстрелы граждан, после чего трупы закапывались и сжигались. Анализ всех данных показал, что сведения о гибели 206,5 тысячи человек в лагере «Тростенец» не соответствовали действительным масштабам трагедии и последствиям геноцида белорусского народа в годы войны. По требованию Генеральной прокуратуры система захоронения лагеря смерти «Тростенец» поставлена на государственный учет и паспортизована единым комплексом с общим количеством захороненных не менее 546 тысяч человек.

В урочище «Благовщина» обнаружено 34 ямы-могилы. В целях массового убийства в «Шашковке» была установлена печь для кремации, после использования которой останки жертв рассыпались по окрестным полям. Трупы людей также уничтожались в сараях в деревне Малый Тростенец. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается, информация будет оглашаться без купюр, в полнейшем объеме и точных деталях.