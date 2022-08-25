«Очень довольны общежитием». Как проходит заселение первокурсников?
Новости Беларуси. У студентов-2022 очередной важный этап в жизни. 25 августа вчерашних абитуриентов начали заселять в общежития вузов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, только в Белорусском государственном педагогическом университете готовы предоставить места 3 500 студентам, 900 из них – первокурсники.
В первую очередь такое право получили те, кто обладает блестящими знаниями, отличился в творчестве и спорте. Помимо комфортных условий проживания и, разумеется, качественного образования, для молодежи подготовили разнообразные активности, где можно интересно и с пользой провести свободное от учебы время. И еще немаловажно – подработать. По статистике, на протяжении учебного года 40 % старшекурсников БГПУ уже успешно работают.
За бытом нынешних студентов подсмотрела наш корреспондент Оксана Семашко.
Общежития БГПУ 25 августа открыли двери для 3 500 тысяч иногородних студентов. 900 из них – первокурсники. Столин, Греск, Борисов. Теперь этих новоселов объединяет общий быт и стремление стать педагогом.
Мария Вербицкая, студентка БГПУ:
Конечно, мечтали. Мы вообще очень довольны общежитием. С собой в первую очередь мы берем одежду, принадлежности разные. Также из посуды: сковородку, кастрюльку. Надо же покушать сварить.
Адаптироваться к быту в общежитии помогают кураторы, воспитатели, психологи и сами студенты – тьюторы. Алеся одна из них. Особенно такая поддержка необходима несовершеннолетним первокурсникам.
Алеся Чмуневич, студентка БГПУ:
Я являюсь большой активисткой как в университете, так и в общежитии. Мы с воспитателем Вероникой Олеговной разрабатываем ряд специальных мероприятий, которые таким образом помогают вовлечь всех студентов. У нас постоянно они заняты. Во всем участвуют. Особенно, если это какие-то праздники. На 9 Мая в прошлом году был создан мини-концерт, где даже многие ребята танцевали военно-патриотической вальс.
Ольга Дымкова, председатель первичной профсоюзной организации студентов БГПУ:
В течение учебного года предлагается постоянный ряд экскурсионных туров в пределах нашей страны. Чтобы и студенты старших курсов, и младшие, 1 курс, смогли за время обучения познакомиться с объектами, достопримечательностями нашей страны. А ввиду Года исторической памяти, этот вопрос как никогда актуальный.
Алеся Машкович, заместитель начальника студенческого городка БГПУ:
В свободное время от учебы наши студенты посещают кружки, клубные формирования, спортивные секции. Кстати, которые ведут сами студенты старших курсов. Также у нас в общежитиях есть тренажерные залы и 11 комнат, приспособленных для занятий спортом.
От искусства к культуре будущих педагогов – новый проект. Студенты и общественность круглый год активно будут посещать музеи, мемориалы, заповедники. В свободное от учебы время студенты БГПУ в качестве волонтеров помогают делать уроки сиротам и детям из многодетных семей. Около 700 человек в 2022 году трудились почти в 50 студотрядах. Так что в общежитии нет времени засиживаться.
Оксана Семашко, корреспондент:
Сейчас в Минске строят четыре новых общежития. И они предназначены для студентов сразу нескольких столичных вузов. В целом свои места в них получат порядка 4 000 человек.
В походы – с патриотической пользой. В каком проекте смогут поучаствовать белорусские студенты? Читайте здесь.