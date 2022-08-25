«Очень довольны общежитием». Как проходит заселение первокурсников?

Новости Беларуси. У студентов-2022 очередной важный этап в жизни. 25 августа вчерашних абитуриентов начали заселять в общежития вузов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, только в Белорусском государственном педагогическом университете готовы предоставить места 3 500 студентам, 900 из них – первокурсники.

В первую очередь такое право получили те, кто обладает блестящими знаниями, отличился в творчестве и спорте. Помимо комфортных условий проживания и, разумеется, качественного образования, для молодежи подготовили разнообразные активности, где можно интересно и с пользой провести свободное от учебы время. И еще немаловажно – подработать. По статистике, на протяжении учебного года 40 % старшекурсников БГПУ уже успешно работают.

За бытом нынешних студентов подсмотрела наш корреспондент Оксана Семашко.

Общежития БГПУ 25 августа открыли двери для 3 500 тысяч иногородних студентов. 900 из них – первокурсники. Столин, Греск, Борисов. Теперь этих новоселов объединяет общий быт и стремление стать педагогом.