Лидия Ермошина: «22 ноября Центральная комиссия планирует подвести итоги выборов»

Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %. Ожидается, что уже 6 декабря состоится совместная сессия парламентариев шестого и седьмого созывов.

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:

Если говорить о тех, кто избрался, то, во-первых, медицинские работники, вообще социальные работники, медицина, культура, образование – это, наверное, самая большая группа тех, кто участвовал в выборах. Сегодня в течение дня будут поступать более подробные сведения, сколько за каждого кандидата в депутаты проголосовало избирателей.

Я хочу сказать, что 22 ноября Центральная комиссия планирует подвести итоги выборов. На данный момент жалоб (за это утро) поступило четыре, причем это даже не жалобы, а обращения. Я надеюсь, что мы, окружные избирательные комиссии с этими вопросами справимся.

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента