Лидия Ермошина: «22 ноября Центральная комиссия планирует подвести итоги выборов»

Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидия Ермошина о выборах в белорусский парламент: «Из 110 избранных избрано 19,1 % членов политических партий»
Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %. Ожидается, что уже 6 декабря состоится совместная сессия парламентариев шестого и седьмого созывов.
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Если говорить о тех, кто избрался, то, во-первых, медицинские работники, вообще социальные работники, медицина, культура, образование – это, наверное, самая большая группа тех, кто участвовал в выборах. Сегодня в течение дня будут поступать более подробные сведения, сколько за каждого кандидата в депутаты проголосовало избирателей.
Я хочу сказать, что 22 ноября Центральная комиссия планирует подвести итоги выборов. На данный момент жалоб (за это утро) поступило четыре, причем это даже не жалобы, а обращения. Я надеюсь, что мы, окружные избирательные комиссии с этими вопросами справимся.
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На нынешних парламентских выборах в Беларуси присутствовало рекордное число наблюдателей, в том числе международных. Представители миссии от СНГ заявили: выборы прошли открыто и гласно, а сама избирательная кампания была организована хорошо и достойно. Миссия ШОС признает состоявшиеся выборы прозрачными, достоверными и демократическими.
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