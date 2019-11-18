«У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек». Как проверяют ТЦ с собственным производством

Как проверяют ТЦ, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Как проверяют ТЦ, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Сотрудник МЧС:
Мы сегодня проводим рейд по торговым объектам, где есть собственное производство. Причиной тому стало возникновение пожаров на торговых объектах в Минске. Поэтому мы и пришли на данный объект, чтобы посмотреть, как соблюдаются правила пожарной безопасности. Хлебобулочный цех, видимо, нам сюда.
Здесь вентканал, полимерный налёт, который там скапливается, и в случае какой-то малейшей искры может возникнуть возгорание. Эти вентканалы должны своевременно прочищаться.
Последний случай 25 октября случился по Кальварийской, где произошло возгорание в вентканале. К счастью, там никто не пострадал, но была проведена эвакуация: 150 человек было эвакуировано и 30 человек обслуживающего персонала.
Это не только влечёт за собой риски безопасности, но и ещё дорого будет стоить такой простой?
Заведующая производством:
Да, конечно. Это могут быть большие штрафные санкции.
Сотрудник МЧС:
Кто проверяет работу этой печи: исправна ли она? Может здесь нужно вентканалы или элетропроводку проверить?
Заведующая производством:
Перед началом каждой рабочей смены пекарь должен провести осмотр данного оборудования.
Сотрудник МЧС:
Пекарь или есть, всё-таки, ответственное лицо?
Заведующая производством:
В начале смены это проводит пекарь. Если вдруг он выявляет какую-то неисправность, сообщает сразу руководителю, это мне, а я уже дальше отдаю заявку соответствующим службам.
Сотрудник МЧС:
Когда-нибудь вы наблюдали, чтобы где-то начало дымить, скапливалась сажа или ощущался запах дыма?
Заведующая производством:
Такого нет. У нас есть технические службы, которые следят и проверяют дымоходы и вентканалы, которые тоже проводят определённые обслуживания согласно нашему графику, но не реже, чем раз в полгода.
Даже просьба тут же продемонстрировать, как пользоваться огнетушителем, не застало работников врасплох.
Напоследок пройдём по пути эвакуации, проверим срок годности огнетушителей и заглянем в журнал инструктажа. Этому объекту – зачёт. На следующем целых три печи, которые служат дольше. Как здесь заботятся о безопасности производства?
Заведующая производством:
Это газовое оборудование, любое запыление, любая лишняя грязь – это воспламеняемость, соответственно, поэтому чётко вызываются газовые службы. У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек, задымление, либо даже температурный режим, который может грозить какой-то опасностью – всё это фиксируется, тут же срабатывает сигнализация и тут же вызываются службы.
Так вот не задумываешься, как много по другую сторону прилавка нюансов, чтобы обеспечить покупателей собственной свежей продукцией.