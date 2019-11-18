«У нас есть датчики, фиксирующие даже малейший дымочек». Как проверяют ТЦ с собственным производством

Сотрудник МЧС: Мы сегодня проводим рейд по торговым объектам, где есть собственное производство. Причиной тому стало возникновение пожаров на торговых объектах в Минске. Поэтому мы и пришли на данный объект, чтобы посмотреть, как соблюдаются правила пожарной безопасности. Хлебобулочный цех, видимо, нам сюда.

Здесь вентканал, полимерный налёт, который там скапливается, и в случае какой-то малейшей искры может возникнуть возгорание. Эти вентканалы должны своевременно прочищаться.

Последний случай 25 октября случился по Кальварийской, где произошло возгорание в вентканале. К счастью, там никто не пострадал, но была проведена эвакуация: 150 человек было эвакуировано и 30 человек обслуживающего персонала.

Это не только влечёт за собой риски безопасности, но и ещё дорого будет стоить такой простой?

Заведующая производством:

Да, конечно. Это могут быть большие штрафные санкции.

Сотрудник МЧС:

Кто проверяет работу этой печи: исправна ли она? Может здесь нужно вентканалы или элетропроводку проверить?