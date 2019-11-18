Наблюдатель от миссии СНГ о выборах в парламент Беларуси:«Организованы очень чётко, чувствуется демократичность»

Новости Беларуси. За каждым этапом подсчета голосов следили национальные и иностранные наблюдатели. В Беларусь в этот раз приехало рекордное число экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси состоялись выборы в парламент: как происходит подсчёт голосов по бюллетеням после голосования

Серьезных нарушений в основной день голосования не зафиксировано. Центральная избирательная комиссия для работы на участках аккредитовала больше тысячи международных экспертов: миссия от БДИПЧ ОБСЕ, посланники ШОС, ПАСЕ, дипломаты, представители избирательных органов иностранных государств. Самое большое представительство – от СНГ: почти 500 человек из 8 стран Содружества. Кроме того, процедуру волеизъявления на соблюдение законности оценили и почти 30 тысяч национальных наблюдателей.

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