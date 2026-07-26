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Новости по тегу #ЮНЕСКО

Пляжи высадки союзников в Нормандии включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
26 июля 2026 11:17

Пляжи высадки союзников в Нормандии включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сюда хочется возвращаться! Как Беларусь превратила туризм в мощный бренд
03 июля 2026 11:53

Сюда хочется возвращаться! Как Беларусь превратила туризм в мощный бренд

Брестская крепость и Мамаев курган могут войти в Список ЮНЕСКО – Беларусь и Россия готовят совместную заявку
18 июня 2026 17:08

Брестская крепость и Мамаев курган могут войти в Список ЮНЕСКО – Беларусь и Россия готовят совместную заявку

В Иране фиксируют масштабный ущерб объектам культурного наследия
01 апреля 2026 07:40

В Иране фиксируют масштабный ущерб объектам культурного наследия

Нематериальное наследие ЮНЕСКО – побывали на народном обряде «Колядные цари» в агрогородке Семежево
20 января 2026 15:51

Нематериальное наследие ЮНЕСКО – побывали на народном обряде «Колядные цари» в агрогородке Семежево

Трамп хочет вывести США из ЮНЕСКО
23 июля 2025 06:47

Трамп хочет вывести США из ЮНЕСКО

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
22 июля 2025 13:39

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Брестская крепость внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Брылёв
17 февраля 2025 17:52

Брестская крепость внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Брылёв

Исключительные шедевры – 4 белорусских храма номинированы на включение в список наследия ЮНЕСКО
22 октября 2024 18:48

Исключительные шедевры – 4 белорусских храма номинированы на включение в список наследия ЮНЕСКО

Беларусь и Туркменистан будут теснее работать по линии ЮНЕСКО
21 октября 2024 14:15

Беларусь и Туркменистан будут теснее работать по линии ЮНЕСКО

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошла фото-выставка к 70-летию присоединения Беларуси и России к организации
04 октября 2024 08:28

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошла фото-выставка к 70-летию присоединения Беларуси и России к организации

Генпрокуратура Беларуси предложила включить Брестскую крепость в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
23 февраля 2024 13:57

Генпрокуратура Беларуси предложила включить Брестскую крепость в Список всемирного наследия ЮНЕСКО