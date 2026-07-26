Новости по тегу #ЮНЕСКО

Решение было принято сегодня, 26 июля, на 48-й сессии организации в южно-корейском Пусане.
За 3,5 десятилетия независимости нашего государства туризм прошел путь от советского наследия до полноценной отрасли экономики. Страна постепенно училась принимать гостей и привлекать предлагать свой уникальный продукт. И у нас получилось.
Об этом договорились министерства культуры двух стран.
ЮНЕСКО выразила глубокую обеспокоенность судьбой всемирного наследия в Иране и регионе.
Традиция колядовать в Шчодры вечар с 13 на 14 января уходит в далекое прошлое. Обряд «Колядные цари» уникален тем, что не похож ни на какой другой. Еще этот обычай сохранился и проводится только в Семежево.
Вашингтон покинет ЮНЕСКО в конце 2026 года.
По мнению американского президента организация поддерживает разжигающие рознь цели.
«Это как главный символ защиты мира от нацизма».
Чтобы эти номинанты все же попали в постоянный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, необходимо научно обосновать исторический эксклюзив – впереди большая работа для ученых, в том числе из Национальной академии наук, представителей власти и международных экспертов.
Делегация из этой страны прибыла в Минск для изучения нашего опыта. Стороны также обменяются лучшими практиками.
В экспозиции – уникальные архивные кадры, отражающие различные периоды взаимодействия наших государств с организацией. Как отметил заместитель постоянного представителя нашей страны при ЮНЕСКО, за эти годы Беларусь внесла весомый вклад в работу учреждения.
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