Ставка на туризм – чем сегодня живет Гродно и какие вопросы волнуют людей? Интервью с Павлом Ошуриком

Чем сегодня живет Гродненская область и какие вопросы больше всего волнуют людей? Об этом поговорим с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики Павлом Станиславовичем Ошуриком. Анастасия Лавринчук, СТВ:

Развитие регионов – это один из приоритетов программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку. Какие точки роста Гродненской области вы бы отметили и в чем сегодня заключается экономический потенциал региона?

Павел Ошурик, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Прежде чем перейти к потенциалу региона и точке роста, надо сначала посмотреть, каких мы достигли результатов по предыдущей пятилетке. Предыдущая пятилетка это 2021-2025 год. Рост ВРП Гродненской области – 115,6 %. Это на самом деле очень такой большой рост. Он один из самых высоких республики. За счет чего это достигалось? Это достигалось за счет промышленности, сельского хозяйства и розничного товарооборота. Поэтому с такой высокой базой мы вошли в нашу пятилетку 2026-2030 года.

Павел Ошурик:

Конечно, опять же это будет прежде всего промышленность, сельское хозяйство. Сегодня у нас задача – туризм. Вы знаете, глава государства поставил задачу, мы приняли нашу программу экономическую, где рост 5 % ВВП. Поэтому задача очень серьезная, амбициозная. Туристов надо привлекать услугами, нашими историческими ценностями. Почему едет турист в Гродненскую область? Потому что у нас есть замки, у нас здесь все историческое. У нас есть Старый, Новый замок, Мирский замок. Поэтому рост туризма будет одним из потенциальных ростов валового регионального продукта. Ведь в некоторых странах, когда туризм доходит до 25 % ВВП страны, это на самом деле здорово, потому что туристы привозят деньги и оставляют. Тут только надо будет сделать инфраструктуру. Анастасия Лавринчук:

Промышленность, сельское хозяйство, туризм. А какие еще источники роста Гродненской области?