Ставка на туризм – чем сегодня живет Гродно и какие вопросы волнуют людей? Интервью с Павлом Ошуриком
Чем сегодня живет Гродненская область и какие вопросы больше всего волнуют людей?
Об этом поговорим с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики Павлом Станиславовичем Ошуриком.
Анастасия Лавринчук, СТВ:
Развитие регионов – это один из приоритетов программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку. Какие точки роста Гродненской области вы бы отметили и в чем сегодня заключается экономический потенциал региона?
Павел Ошурик, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Прежде чем перейти к потенциалу региона и точке роста, надо сначала посмотреть, каких мы достигли результатов по предыдущей пятилетке.
Предыдущая пятилетка это 2021-2025 год. Рост ВРП Гродненской области – 115,6 %. Это на самом деле очень такой большой рост. Он один из самых высоких республики. За счет чего это достигалось? Это достигалось за счет промышленности, сельского хозяйства и розничного товарооборота. Поэтому с такой высокой базой мы вошли в нашу пятилетку 2026-2030 года.
Павел Ошурик:
Конечно, опять же это будет прежде всего промышленность, сельское хозяйство. Сегодня у нас задача – туризм. Вы знаете, глава государства поставил задачу, мы приняли нашу программу экономическую, где рост 5 % ВВП. Поэтому задача очень серьезная, амбициозная. Туристов надо привлекать услугами, нашими историческими ценностями.
Почему едет турист в Гродненскую область? Потому что у нас есть замки, у нас здесь все историческое. У нас есть Старый, Новый замок, Мирский замок. Поэтому рост туризма будет одним из потенциальных ростов валового регионального продукта. Ведь в некоторых странах, когда туризм доходит до 25 % ВВП страны, это на самом деле здорово, потому что туристы привозят деньги и оставляют. Тут только надо будет сделать инфраструктуру.
Анастасия Лавринчук:
Промышленность, сельское хозяйство, туризм. А какие еще источники роста Гродненской области?
Павел Ошурик:
Есть у нас сейчас очень хороший проект – наш «Беллакт». Сейчас там полностью с нуля будет строительство цеха, который будет производить смесь для малышей, стандарта GMP, который будет соответствовать всем международным стандартам. Это само качество и, естественно, упаковка.
Я уверен, что этот проект сбудется, он получится. Президент дал добро, он приезжал, обозначил сроки, поэтому мы должны его реализовать. Чем больше мы зарабатываем денег, тем больше пополняется бюджет. Когда поступают доходы, самое главное их распределить равномерно, чтобы эти все деньги дошли до получателей, до распорядителей средств. А в местном бюджете более 65 % расходов – это социальная сфера, потому что у нас социальное государство.
Наша задача – обеспечить в первую очередь социальные расходы. У нас социально ориентированное государство. Наша задача – чем больше собрать денег, тем больше их потратить именно на потенциал людей.
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