Мужчина в семье нужен или женщина способна справиться сама? Мнения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алексей Потапович, руководитель центра провокативной психологии:

Очень любят у нас манифестировать, говорить ярлыками – хороший, плохой, добрый и так далее. Везде есть нюансы. Если бы что-то было гарантированно плохо, этого бы просто не существовало. И если мы берем ситуацию с тем, что женщины забирают себе воспитание… Ну, как забирают? Им не сильно сопротивляются, то есть мужчина не сильно сопротивляется, чтобы отдать воспитание ребенка жене. Она попыталась – ну и ладно, а у меня свои дела. Во-первых, поколение людей, которое росло 2-3-4 поколения назад, – достаточно закрытое. Плюс ко всему проще отдать архаичные паттерны, когда мужчина добытчик, женщина очаг хранит. В принципе, женщина – и добытчик, и очаг хранит, а мужчина – ну, устроился я неплохо. А зачем тогда мужчина, если я могу и карьеру, и семью построить сама?

Виктория Протас, семейный психолог, сексолог:

Мужчины нужны! Дети должны расти в нормальной семье, а не по европейским ценностям, в однополых семьях. Мужчины должны подтягиваться и понимать, а женщины должны оставить место для подвига своему мужчине. Потому что зачастую мужчина хочет, а женщина – отодвинься, я сама. Успокойтесь. Ни в коем случае мужчин не забываем! В семье для детей должна быть модель нормальной семьи. Сыночки-корзиночки! Какие стереотипы о мужчинах формирует современное общество? Узнали у психолога.