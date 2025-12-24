Деградация международного права началась с обнуления так называемых Будапештских соглашений – Тертель

Всесторонне тема обеспечения национальной безопасности прозвучала в докладе председателя КГБ. Президенту доложена обстановка в Беларуси накануне рождественских и новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тертель: подрывные центры, которые находятся в соседних с нами государствах, постепенно деградируют. Подробности здесь.

Глава государства поручил держать все происходящие процессы под контролем, чтобы надежно обеспечить безопасность в стране. Председатель КГБ озвучил новые факты по линии разведки и контрразведки: в Беларуси выявлена деятельность агентов спецслужб. Стали известны некоторые детали противостояния в битве разведок.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Деградация международного права началась, по нашим оценкам, в том числе с обнуления так называемых известных Будапештских соглашений. Соглашение просуществовало фактически очень недолго, и санкционный режим был применен абсолютно незаконно против Республики Беларусь. В 2020 году Лондоном принято решение – абсолютно незаконное – фактически о конфискации наших ЗВР, которые в настоящее время оцениваются на сумму в полтора миллиарда долларов США.

Абсолютно незаконное решение, которое сейчас является отправной точкой для размышлений многих арабских государств и стран СНГ: вкладывать в английскую экономику или не вкладывать. К сожалению, такая практика продолжается.