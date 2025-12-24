Прямой эфир

Деградация международного права началась с обнуления так называемых Будапештских соглашений – Тертель

24 декабря 2025 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всесторонне тема обеспечения национальной безопасности прозвучала в докладе председателя КГБ. Президенту доложена обстановка в Беларуси накануне рождественских и новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деградация международного права началась с обнуления так называемых Будапештских соглашений – Тертель-2

Глава государства поручил держать все происходящие процессы под контролем, чтобы надежно обеспечить безопасность в стране. Председатель КГБ озвучил новые факты по линии разведки и контрразведки: в Беларуси выявлена деятельность агентов спецслужб. Стали известны некоторые детали противостояния в битве разведок.

Тертель: подрывные центры, которые находятся в соседних с нами государствах, постепенно деградируют. Подробности здесь.

Деградация международного права началась с обнуления так называемых Будапештских соглашений – Тертель-4

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Деградация международного права началась, по нашим оценкам, в том числе с обнуления так называемых известных Будапештских соглашений. Соглашение просуществовало фактически очень недолго, и санкционный режим был применен абсолютно незаконно против Республики Беларусь. В 2020 году Лондоном принято решение – абсолютно незаконное – фактически о конфискации наших ЗВР, которые в настоящее время оцениваются на сумму в полтора миллиарда долларов США.

Абсолютно незаконное решение, которое сейчас является отправной точкой для размышлений многих арабских государств и стран СНГ: вкладывать в английскую экономику или не вкладывать. К сожалению, такая практика продолжается.

# Иван Тертель # КГБ Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год
24 декабря 2025 17:03

В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год

В Минске состоялось первое заседание обновлённого Совета по развитию предпринимательства
24 декабря 2025 16:59

В Минске состоялось первое заседание обновлённого Совета по развитию предпринимательства

«Без прикрытия»! Роман Протасевич – автор нового проекта на СТВ
24 декабря 2025 16:48

«Без прикрытия»! Роман Протасевич – автор нового проекта на СТВ