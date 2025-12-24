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В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год

24 декабря 2025 17:03
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Роль бизнеса в реализации задач пятилетки неразрывно связана и с конкретными результатами регионального развития. Например, Витебская область в 2025 году демонстрирует, что инвестиции и экономический рост возможны даже в непростых условиях.

Несмотря на сложный год, регион сохранил положительную динамику по ключевым показателям: объем инвестиций вырос почти на 20 %, а на инфраструктурные проекты направлено около 600 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год-2

На заседании Витебского облисполкома подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год и утвердили планы на следующую пятилетку. Отметим, третий год подряд регион демонстрирует рост инвестиций в основной капитал, опережая среднереспубликанские темпы. Реальная заработная плата в области увеличилась почти на 10 %, а экспорт услуг сохраняет позиции на российском рынке и расширяется в странах Азии и ЕАЭС.

В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год-4

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Немаловажно, что это на региональном разрезе, мы ввели в рамках «Один район – один проект» на сегодняшний день 17 проектов в различных регионах Витебской области. Соответственно, дали нашим людям новые рабочие места. Немаловажно отметить, что мы активно работаем над внешнеэкономической деятельностью нашего региона. Все-таки по итогам года, без учета нефтепродуктов, мы планируем выйти на уровень предыдущего года. Немаловажно, что мы приросли по экспорту услуг практически на 8 %.

На 2026 год в регионе сформирован внушительный инвестиционный портфель – более 300 проектов в реальном секторе экономики и социальной сфере с общим объемом финансирования свыше полутора миллиарда рублей.

В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год-6

Особое внимание уделят развитию фармацевтического кластера, станко- и приборостроения, а также модернизации легкой и пищевой промышленности. Продолжится и комплексная работа в агропромышленном комплексе.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Подготовлен еще один нормативно-правовой акт, которым закреплены за нами те показатели, которые мы к 2030 году в разрезе пятилетки будем выполнять. И если мы их будем выполнять, такое Президент нам условия поставил, то нам будет оказана и некая поддержка. Но поддержка не какая-то преференциальная. Это все будет в рамках системных нормативно правовых актов, которые принимаются на всю страну.

В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год-8

Отдельной темой заседания стала поддержка производственного бизнеса через создание сети технопарков. Такая практика, широко применяемая в мире, позволяет предпринимателям быстро запускать производство, используя готовую инфраструктуру.

Учитывая успешный опыт подобных площадок в Минске и Брестской области, а также высокий спрос на них, инициативу планируется масштабировать. Для Витебска, как крупного промышленного центра, это особенно актуально. В качестве потенциальной площадки рассматриваются свободные мощности завода «Витязь».

Проект предусматривает привлечение банковского финансирования как для создания самого технопарка, так и для поддержки стартапов. Следующим шагом станет детальная проработка данного предложения и принятие окончательного решения.

# Анжелика Никитина # Александр Субботин # Государственная политика

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