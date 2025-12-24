В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год

Роль бизнеса в реализации задач пятилетки неразрывно связана и с конкретными результатами регионального развития. Например, Витебская область в 2025 году демонстрирует, что инвестиции и экономический рост возможны даже в непростых условиях. Несмотря на сложный год, регион сохранил положительную динамику по ключевым показателям: объем инвестиций вырос почти на 20 %, а на инфраструктурные проекты направлено около 600 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании Витебского облисполкома подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год и утвердили планы на следующую пятилетку. Отметим, третий год подряд регион демонстрирует рост инвестиций в основной капитал, опережая среднереспубликанские темпы. Реальная заработная плата в области увеличилась почти на 10 %, а экспорт услуг сохраняет позиции на российском рынке и расширяется в странах Азии и ЕАЭС.

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Немаловажно, что это на региональном разрезе, мы ввели в рамках «Один район – один проект» на сегодняшний день 17 проектов в различных регионах Витебской области. Соответственно, дали нашим людям новые рабочие места. Немаловажно отметить, что мы активно работаем над внешнеэкономической деятельностью нашего региона. Все-таки по итогам года, без учета нефтепродуктов, мы планируем выйти на уровень предыдущего года. Немаловажно, что мы приросли по экспорту услуг практически на 8 %. На 2026 год в регионе сформирован внушительный инвестиционный портфель – более 300 проектов в реальном секторе экономики и социальной сфере с общим объемом финансирования свыше полутора миллиарда рублей.

Особое внимание уделят развитию фармацевтического кластера, станко- и приборостроения, а также модернизации легкой и пищевой промышленности. Продолжится и комплексная работа в агропромышленном комплексе. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Подготовлен еще один нормативно-правовой акт, которым закреплены за нами те показатели, которые мы к 2030 году в разрезе пятилетки будем выполнять. И если мы их будем выполнять, такое Президент нам условия поставил, то нам будет оказана и некая поддержка. Но поддержка не какая-то преференциальная. Это все будет в рамках системных нормативно правовых актов, которые принимаются на всю страну.