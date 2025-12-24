«Операция «Преемник». Тертель рассказал почему Литва нагнетает ситуацию с метеозондами

Президенту было доложено и о ситуации на белорусско-литовской границе: попытки Вильнюса перенести этот вопрос в политическую плоскость не имеют успеха, а белорусская сторона по-прежнему открыта к конструктивному диалогу как с Вильнюсом, так и Варшавой. Причины деструктивной риторики наших соседей лежат в плоскости их политических промахов.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Анализ тех документальных данных, которые добывает наша внешняя разведка, свидетельствует о том, что на эту ситуацию, на то, что она получила вот такую огласку, повлияло несколько моментов.

Первый – это то, что Литовская Республика хотела бы привлечь дополнительное финансирование из структур ЕС и других. По примеру Польши, которая, мы знаем, получила очень большие средства под предлогом того, чтобы обеспечить интересы Европы на внешних границах, с якобы залетами воздушных шаров. Это получение миллиардов-миллиардов долларов, которые надо освоить, с учетом очень серьезных проблем демографических, экономических и прочих-прочих в Литовской Республике.

Второе – то, что мы добываем, и оно подтверждается, это то, что ситуация накладывается на планы очень узкого круга лица политического истеблишмента в Литве осуществить, мы ее называем, операцию «Приемник». По нашим данным, принято решение с учетом ожидаемого ухудшения экономической и другой обстановки в Литве провести досрочное президентские выборы в Литовской Республики. Там есть определенное лицо, наиболее агрессивное в этом отношении, которое, по нашим данным, претендует на роль первого лица в государстве. Занимая такую жесткую позицию и рассчитывая на то, что это удастся, хотели продемонстрировать определенное свое влияние на эту ситуацию и создать лучшие условия для конкурентной борьбы в политической неопределенной ситуации, в том числе подводя к необходимости досрочных выборов в удобное время.

Третья причина – это внутреннее политическое противостояние между этими лицами и правительством. Правительство там занимает немножко другую позицию. Мы знаем настроение в правительстве и в парламенте, в Сейме Литвы. Там есть люди, которые конструктивно мыслят, их голос все более и более слышен, которые хотели бы нормальных добрососедских отношений, о которых всегда говорит наш глава государства. Он всегда говорит, если вы помните, о том, что соседей не выбирают, соседи от бога, это действительно так.

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