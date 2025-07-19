Первый опыт работы. Как старшеклассникам провести лето с пользой

Милана Емельянович перешла в 11-й класс и всерьез задумывается о будущей профессии. Еще совсем недавно старшеклассница заинтересовалась волонтерством, а уже сегодня работает в социальном пансионате «Родник». Девушка быстро освоилась и даже успела вовлечь в доброе дело близких. Милана Емельянович, рабочая зеленого строительства пансионата «Родник»:

В этом году мой брат тоже решил сюда прийти, и мы теперь вместе работаем. И подруга моя еще. Интересно было что-то новое попробовать, еще и денег подзаработать. И с людьми пообщаться. Нравится, что вокруг всегда очень много людей. И можно сделать им приятно, территорию красивую сделать. Для Ильи Филинова это тоже интересный опыт. О пансионате «Родник» наслышан давно. Всегда хотел помогать людям. Мечта сбылась. Бонусом – заведение трудовой книжки и первый опыт работы.

Ильи Филинов, рабочий зеленого строительства пансионата «Родник»:

Я вспоминаю свой первый день. Пришел, тут хороший коллектив, добрые люди. Помогли мне, все объяснили, сказали, что как делать, и начал работать. Траву метем, сорняки выпалываем, ветки таскаем. Делаем все, чтобы было во дворе красиво. Сложностей нет, работа легкая, доступная, все хорошо.

Озеленение и благоустройство территории пансионата – основная работа старшеклассников. На нее уходят более 4 часов в день. А после ребята нередко просто общаются с подопечными пансионата. При необходимости помогают. Такое времяпрепровождение приходится по душе как младшему, так и старшему поколениям.

Антон Толстой, подопечный пансионата «Родник»:

В пансионате «Родник» я живу, дворником работаю. Здесь у нас мероприятие, я здесь мозаики собираю, пою песни, на сценах выступаю.

– А с ребятами вы взаимодействуете?

– Конечно, я с ними очень подружился, познакомился. Они стали моими друзьями. Юлия Решетнева, заместитель директора пансионата Родник:

Все-таки старшее поколение много чего может рассказать ребятам. И даже я с ребятами проговаривала, они говорят: у нас, работая здесь (они работают не так давно, не более месяца), изменилось даже к нашим бабушкам-дедушкам отношение. То есть мы стали больше проявлять заботы, нежели это было раньше. Раньше воспринимали: бабушка, бабушка, да, люблю и все. А здесь уже понимаем, что нужно и оказывать помощь, и заботиться. И стали чаще звонить, приезжать. И даже в таком формате, конечно, для них это очень хороший жизненный урок.