Первый опыт работы. Как старшеклассникам провести лето с пользой
Милана Емельянович перешла в 11-й класс и всерьез задумывается о будущей профессии. Еще совсем недавно старшеклассница заинтересовалась волонтерством, а уже сегодня работает в социальном пансионате «Родник». Девушка быстро освоилась и даже успела вовлечь в доброе дело близких.
Милана Емельянович, рабочая зеленого строительства пансионата «Родник»:
В этом году мой брат тоже решил сюда прийти, и мы теперь вместе работаем. И подруга моя еще. Интересно было что-то новое попробовать, еще и денег подзаработать. И с людьми пообщаться. Нравится, что вокруг всегда очень много людей. И можно сделать им приятно, территорию красивую сделать.
Для Ильи Филинова это тоже интересный опыт. О пансионате «Родник» наслышан давно. Всегда хотел помогать людям. Мечта сбылась. Бонусом – заведение трудовой книжки и первый опыт работы.
Ильи Филинов, рабочий зеленого строительства пансионата «Родник»:
Я вспоминаю свой первый день. Пришел, тут хороший коллектив, добрые люди. Помогли мне, все объяснили, сказали, что как делать, и начал работать. Траву метем, сорняки выпалываем, ветки таскаем. Делаем все, чтобы было во дворе красиво. Сложностей нет, работа легкая, доступная, все хорошо.
Озеленение и благоустройство территории пансионата – основная работа старшеклассников. На нее уходят более 4 часов в день. А после ребята нередко просто общаются с подопечными пансионата. При необходимости помогают. Такое времяпрепровождение приходится по душе как младшему, так и старшему поколениям.
Антон Толстой, подопечный пансионата «Родник»:
В пансионате «Родник» я живу, дворником работаю. Здесь у нас мероприятие, я здесь мозаики собираю, пою песни, на сценах выступаю.
– А с ребятами вы взаимодействуете?
– Конечно, я с ними очень подружился, познакомился. Они стали моими друзьями.
Юлия Решетнева, заместитель директора пансионата Родник:
Все-таки старшее поколение много чего может рассказать ребятам. И даже я с ребятами проговаривала, они говорят: у нас, работая здесь (они работают не так давно, не более месяца), изменилось даже к нашим бабушкам-дедушкам отношение. То есть мы стали больше проявлять заботы, нежели это было раньше. Раньше воспринимали: бабушка, бабушка, да, люблю и все. А здесь уже понимаем, что нужно и оказывать помощь, и заботиться. И стали чаще звонить, приезжать. И даже в таком формате, конечно, для них это очень хороший жизненный урок.
Временная трудовая занятость молодежи в учреждениях социального обслуживания – новое направление работы для школьников. И оно уже стремительно набирает обороты.
Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В рамках проекта «Время добрых дел» у нас организована занятость с июня в двух пансионатах. Это пансионат «Гармония» и «Родник». В «Роднике» сегодня у нас работают 9 человек. Разные профессии: уборщик в помещении, кухонный рабочий, официант, рабочий зеленого строительства. Молодежь с удовольствием работает на этих объектах.
Одним инициатива поможет определиться с будущим, другим позволит найти новых друзей, приобрести ценные навыки для жизни. Главное, не бояться открыть свое сердце и подарить частичку добра.
Татьяна Кудевич:
Это очень благородный проект. Он направлен в первую очередь на приобретение у молодежи опыта практической работы в социальных учреждениях. Это их профориентация в получении в последующем профессии социального работника. Она очень гуманная и интересная, и многие не знают, что это за профессия.
Но опять-таки это гуманный проект, и милосердие воспитывает у молодежи. Все-таки это наше старшее поколение, мы проявляем к нему заботу, и молодежь должна видеть, как это происходит и какая помощь оказывается в таких учреждениях, поскольку это очень важно.
В этом году временная трудовая занятость организована на 253 объектах. В топе у молодежи работа в точках общественного питания, на торговых объектах и в зоопарке. Провести это лето с пользой решили 5,5 тысячи учащихся.