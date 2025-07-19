«Это не просто километры». Рассказываем, как придумывали патриотический пробег «Марш Победы»

В конце июня из Москвы стартовал «Марш Победы». К нему присоединились 2 000 человек, и 16 июля они дошли до Беларуси. Перейдя границу, сразу установили рекорд. Это самая протяженная пешая эстафета в истории России. Вместе участникам пешего марафона предстоит пройти еще порядка 600 километров за 11 дней пути.

«Марш Победы» приурочен к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы идем, бежим? И кто принимает участие?

Ирина Синькевич, председатель Минской областной организации РОО «Патриоты Беларуси»:

Вообще принимать участие может абсолютно любой желающий. Белорусская сторона приняла решение, что мы будем бежать, потому что наш «Марш Победы» сопровождают колонны из автомобилей, наш автопробег. «Беларусьмобиль» возглавил колонну.

И очень здорово, что мы несколько дней наблюдаем, как присоединяются активисты из разных районов, которые нас встречают. Маленькие детки бегут посильные им километры. И я надеюсь, что с каждым годом этот общественно значимый проект будет расти, привлекать все больше людей. Потому что мы пробежим более 1 300 километров, именно в этой акции. Это даже представить себе очень сложно.

Но на самом деле это не просто километры, а наша с вами история, ведь мы посещаем памятные места, отдаем дань памяти героям Великой Отечественной войны. С гордостью каждый день наблюдаем, как все больше и больше людей присоединяется.

Кто придумал этот великолепный проект?

Ирина Синькевич:

Мы вместе с Белорусской федерацией легкой атлетики еще в том году начали обсуждать, как же нам совместить легкоатлетов с автопробегом. И вот с большой гордостью можем объявить, что у нас получилось. Мы соединили, и получилась такая прекрасная акция. И когда в первый день приехали, даже не верилось, что это происходит. Очень много людей. Это действительно до мурашек.