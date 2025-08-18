Совмин планирует повысить качество туристических услуг

За ближайшие 5 лет сделать туризм национальным проектом и реализовать его экономический потенциал по максимуму! Александр Лукашенко провел сегодня, 18 августа, совещание с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристическая отрасль обеспечивает лишь 2% ВВП Беларуси – Снопков.

Цель – вовлечь в дело все регионы, ведь в каждом есть своя изюминка. В этом потенциал регионального развития. Даже новые заводы не надо строить. Как пример, белорусский весьма рейтинговый остров. Речь не про часть суши, а про набор услуг и мест для отдыха и лечения. Сюда приезжают семьями.

Светлана Чекалина, турист (Россия):

Все домики деревянные, экологические, причем сделан свежий ремонт. Приятно находиться, пахнет деревом. Заходишь и каждый раз восхищаешься от того, как вкусно у тебя в доме. Ирина Чекалина, турист (Россия):

Озера просто великолепные. Сидишь, смотришь в окно на закат. С одной стороны у нас восход, с другой стороны закат. То есть мы постоянно, даже находясь в домике, чувствуем, что мы на земле, причем на родной. Ощущения у нас очень хорошие.

Это Витебская область. Для самого северного региона страны с его переменчивыми показателями в АПК туризм может стать золотой жилой. Это единственная область Беларуси, которая граничит сразу с тремя государствами и двумя регионами России. Удельный вес экспорта туристических услуг здесь наибольший в стране – более 10%. Нужно сделать туризм национальным проектом! Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров. Светлана Астанина, заведующая сектором туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и туризма Витебского облисполкома:

У нас в Глубоком есть единственная пещера в Республике Беларусь. В Полоцке есть наш полоцкий Стоунхендж. Дополняются туры какими-то анимационными программами, комплексным подходом с включением активных видов: велосипеды, байдарки. Велосипед изобретать не надо, но пользоваться своим потенциалом научат. Вот конечная цель нового центра принятия решений по туристической отрасли. В правительстве хотят сделать ставку на повышение качества услуг. Но останется ли после этого родной отдых доступным для белорусов?