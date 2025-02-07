Свыше 15 тыс. тюльпанов к 8 Марта вырастили цветоводы в Гродно

Цель Года благоустройства – повышение уровня жизни людей. И помимо качественных характеристик, работают белорусы и на улучшение комфорта, уюта общего дома и эстетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока на улице снежный февраль, в этих теплицах уже вовсю бурлит весна. Сочная зелень, яркие краски и тонкие ароматы. Больше 15 тысяч тюльпанов к 8 Марта выращивают работники «Гроднозеленстроя». Чтобы успеть к дате, луковицы высадили еще осенью. А дальше уход в срок и, что важно, с душой. Цветовод с 12-летним стажем Татьяна Козловская уверена, это залог качества.

Татьяна Козловская, цветовод предприятия «Гроднозеленстрой»: С ноября луковицы высаживаются в субстрат, после чего они находятся в охлаждении, заносятся. И в течение месяца мы уже получаем готовые тюльпаны. Начиная с посадки, все надо садить с любовью, нежностью. Как и люди нуждаются в этом, так же и растения.

Хрупкие и нежные цветы, вестники весны, хоть и не самые прихотливые в уходе, но требуют соблюдения технологий. Температура воздуха до 15 градусов, определенная влажность, своевременные подкормки, тогда все 20 сортов и показывают себя во всей красе.

Галина Буро, корреспондент:

В «Гроднозеленстрое» авторская технология выращивания тюльпанов. Несколько лет работники оттачивали ее, чтобы добиться нужного размера стеблей, крупности самих цветов, а еще, что важно, плавности раскрытия бутонов. Чтобы тюльпаны после среза как можно дольше радовали своих обладательниц.

Цветы из теплицы уже поступают в магазины предприятия, но массовый срез здесь планируют за неделю до Международного женского дня. Спрос на тюльпаны колоссальный, есть и окрас лидера продаж.