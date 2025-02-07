Убивали целые семьи без сожаления! Раскрыты старые тайны немецкой армии

В Брестской области в 2025 году проведут раскопки в четырех ранее неизвестных местах уничтожения и захоронения жертв фашизма. Собрать необходимую информацию удалось в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Прокуроры опросили свыше 1700 жителей, чтобы установить ранее неизвестные захоронения жертв фашизма. В Березовском районе потомки очевидцев указали место, где каратели расправились с многодетной семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По следу памяти – репортаж Кристины Протосовицкой.

Будто на краю. Деревня Мостыки Березовского района – все лесные тропы от нее ведут к большой воде. Сегодня здесь живут едва ли более 80 человек. Каждый из здешних с детства слышал и знал, что путь к реке пролегает через настоящую могилу.

Александр Павлюкович, житель деревни Мостыки:

Во время войны в 1943-м карательный отряд приехал. Офицер начал считать – 1, 2, до 6. Сказал слово «шесть» – убили всех. Одна живая была, самая меньшая, 16 лет, под вечер умерла. Мирная. Многодетная. Семья, где воспитывались 5 девочек, отец был кузнецом, а мать – портной. Бабушка местной жительницы Ольги Кастелян – Федора – оказалась одной из тех, кто увидел расстрел своими глазами. После всего ужаса нашла в себе силы захоронить.

Ольга Кастелян, жительница деревни Мостыки:

Моя баба решила похоронить, попросила, выкопали яму. И без гроба, без ничего их положили. В ходе расследования дела о геноциде белорусского народа прокуроры Беларуси допросили свыше 19 тысяч человек, в ходе одного из таких допросов и узнали подробности трагедии в деревне Мостыки. Приступить к раскопкам планируют уже этой весной.