Во II квартале 2025 года в микрорайоне Лошица введут в эксплуатацию детскую поликлинику

В 2025 году в столице планируют ввести 8 объектов здравоохранения, 4 из которых – поликлиники. В предстоящую пятилетку качества стоит задача еще больше повысить уровень оказания медуслуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2025 году в столице планируют ввести 8 объектов здравоохранения, 4 из которых – поликлиники. В предстоящую пятилетку качества стоит задача еще больше повысить уровень оказания медуслуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в микрорайоне Лошица возводят детскую поликлинику. Она расположена на пересечении улицы Янки Лучины и Виктора Турова. Междучреждение рассчитано на 480 посещений в смену. Здесь будет бассейн для лечебных и профилактических процедур.
В здании уже включили отопление, что позволило приступить к внутренней отделке. Предстоит выполнить около 26 тысяч квадратов штукатурных работ. Строители занимаются стяжкой полов, укладывают плитку, устанавливают сантехнику.
В середине февраля начнутся работы на внешнем контуре здания. Фасад будет сочетать участки витражного остекления, декоративных панелей, а также систем вентфасада.
Павел Романовский, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района:
Бассейн предусмотрен к размещению на первом этаже данной поликлиники. Размерами ориентировочно 13х3. Он будет рассчитан для детей от 7 до 17 лет. Там предусматриваются физиотерапевтические процедуры, обучение детей плаванию.
Также две поликлиники – взрослая и детская – строятся в микрорайоне «Минск-Мир». Это будут медучреждения с современной и инновационной инфраструктурой. Кроме того, продолжается реконструкция 13-й городской поликлиники.