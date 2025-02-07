Во II квартале 2025 года в микрорайоне Лошица введут в эксплуатацию детскую поликлинику

В 2025 году в столице планируют ввести 8 объектов здравоохранения, 4 из которых – поликлиники. В предстоящую пятилетку качества стоит задача еще больше повысить уровень оказания медуслуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в микрорайоне Лошица возводят детскую поликлинику. Она расположена на пересечении улицы Янки Лучины и Виктора Турова. Междучреждение рассчитано на 480 посещений в смену. Здесь будет бассейн для лечебных и профилактических процедур.

В здании уже включили отопление, что позволило приступить к внутренней отделке. Предстоит выполнить около 26 тысяч квадратов штукатурных работ. Строители занимаются стяжкой полов, укладывают плитку, устанавливают сантехнику.

В середине февраля начнутся работы на внешнем контуре здания. Фасад будет сочетать участки витражного остекления, декоративных панелей, а также систем вентфасада.