Молодой учёный из БГМУ разработал мобильное приложение для обучения навыкам оказания первой помощи

Мобильное приложение для обучения навыкам оказания первой помощи разработал преподаватель Белорусского государственного медицинского университета Ян Острожинский. С помощью специальной программы можно вызвать скорую помощь, найти профильную литературу и узнать, как грамотно помочь пострадавшему, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Путь в профессию у Яна Острожинского начался еще в 9 классе. Сомнений с выбором, кем быть, не было. Выбрал лечебный факультет. Остановился на хирургии. В ней, считает Ян, больше возможностей для реализации знаний. Работу в учреждении здравоохранения успешно совмещает с наукой. А недавно Ян разработал уникальный проект, который обязательно спасет чью-то жизнь.

Ян Острожинский, преподаватель кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Белорусского государственного медицинского университета: Родилась такая идея – создать мобильное приложение, в котором человек мог бы не тратить время на то, чтобы связаться со скорой помощью, объясниться, где он находится, что произошло. Он в два клика выбирает клинический случай, который произошел на месте происшествия, телефон автоматически считывает его координаты, местоположение. Тем самым на диспетчерскую Городской станции скорой медицинской помощи поступает сигнал.

Многофункциональное мобильное приложение – кладезь полезной информации для медицинских работников, так и для тех, кто далек от отрасли.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Приложение уже доступно для скачивания. Интерфейс простой. Состоит из трех компонентов. Здесь можно вызвать скорую помощь в пару кликов, найти специализированную литературу и узнать о принципах оказания первой медицинской помощи.