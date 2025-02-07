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Молодой учёный из БГМУ разработал мобильное приложение для обучения навыкам оказания первой помощи

07 февраля 2025 17:55
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Мобильное приложение для обучения навыкам оказания первой помощи разработал преподаватель Белорусского государственного медицинского университета Ян Острожинский. С помощью специальной программы можно вызвать скорую помощь, найти профильную литературу и узнать, как грамотно помочь пострадавшему, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подробнее – Анастасия Близнюк.

Молодой учёный из БГМУ разработал мобильное приложение для обучения навыкам оказания первой помощи-2

Путь в профессию у Яна Острожинского начался еще в 9 классе. Сомнений с выбором, кем быть, не было. Выбрал лечебный факультет. Остановился на хирургии. В ней, считает Ян, больше возможностей для реализации знаний. Работу в учреждении здравоохранения успешно совмещает с наукой. А недавно Ян разработал уникальный проект, который обязательно спасет чью-то жизнь. 

Молодой учёный из БГМУ разработал мобильное приложение для обучения навыкам оказания первой помощи-4

Ян Острожинский, преподаватель кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Белорусского государственного медицинского университета:
Родилась такая идея создать мобильное приложение, в котором человек мог бы не тратить время на то, чтобы связаться со скорой помощью, объясниться, где он находится, что произошло. Он в два клика выбирает клинический случай, который произошел на месте происшествия, телефон автоматически считывает его координаты, местоположение. Тем самым на диспетчерскую Городской станции скорой медицинской помощи поступает сигнал. 

Молодой учёный из БГМУ разработал мобильное приложение для обучения навыкам оказания первой помощи-6

Многофункциональное мобильное приложение – кладезь полезной информации для медицинских работников, так и для тех, кто далек от отрасли. 

Анастасия Близнюк, корреспондент:
Приложение уже доступно для скачивания. Интерфейс простой. Состоит из трех компонентов. Здесь можно вызвать скорую помощь в пару кликов, найти специализированную литературу и узнать о принципах оказания первой медицинской помощи.

Подробности смотрите в видео. 

# Медицина # Технологии

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