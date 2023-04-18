Новости Беларуси. В центральном регионе приступили к севу сахарной свеклы. Пока пройдено 5 %. Всего необходимо отсеять 38 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах Червенский и Узденский районы. Не отстают и аграрии Несвижского. Здесь под сахарную культуру определили 4,5 гектара.

Юлия Минич, корреспондент:

Аграрии сельхозпредприятия «17 Сентября» уже вторую неделю в поле. Всего предстоит освоить около 3 тысяч гектаров. Большая часть отдана под кукурузу.

Весенние работы в самом разгаре. Точка на горизонте поля – это техника Сергея Ивановича Бандика. Сейчас он сеет сахарную свеклу. До этого была люцерна. Опытный специалист. Поэтому даже небольшая техническая поломка не останавливает ход сева. Со всеми проблемами разберется на раз-два.