Белорусские вузы увеличат количество бюджетных мест

Новости Беларуси. Белорусские вузы в этом году планируют принять более 52 тысяч абитуриентов. При этом свыше 28 тысяч из них получат образование бесплатно. Это на 600 человек больше в сравнении с прошлым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличится число бюджетных мест и в учреждениях среднего специального образования. К слову, в этом году упор сделают на регионы. Набор в областные вузы и ссузы будет расширен, а в столичные сокращен. Это должно способствовать равномерному распределению молодых специалистов. В целом увеличили прием на медицинские и педагогические специальности. Кроме того, расширили список тех, кто будет зачислен без вступительных испытаний.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Это победители международных олимпиад, победители третьего этапа республиканской олимпиады, победители областных олимпиад (если они идут поступать в региональные университеты), наши школьники, которые окончили школу с золотой и серебряной медалью. Это выпускники Детского технопарка, это выпускники трех лицеев. Ну и целый ряд других льгот и направлений. Их очень много, и ими надо сегодня воспользоваться.

За подготовкой и проведением всех этапов вступительной кампании 2023-го будет следить государственная комиссия. Соответствующий Указ подписал накануне глава государства. Это позволит защитить законные права абитуриентов и вовремя отреагировать в случае необходимости. В ближайшее время будут утверждены и сроки проведения приемной кампании 2023 года. Пока ориентировочная дата – 17 июля.