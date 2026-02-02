В ряде районов Беларуси отменены занятия в школах из-за сильного мороза

Самую холодную ночь с начала нынешней зимы пережили белорусы. На метеостанции «Полесская» столбики термометров опустились до отметки «минус 31,1». В некоторых городах были побиты суточные рекорды минимальной температуры воздуха. Из-за морозов в школах Глубокского и Докшицкого районов Витебской области, Пружанском Брестской области отменили занятия. Также 2 февраля в 15 районах Гомельской области приняли решение оставить дома детей из сельских населенных пунктов. Их подвоз не осуществлялся, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МЧС предупредили о факторах опасности в такую погоду – возрастает вероятность возникновения аварий на системах жизнеобеспечения, возможны нарушения в работе дорожно-коммунальных служб и транспорта.

При сильном морозе может увеличиться количество пожаров в жилом секторе и на промышленных объектах. Только в январе их зафиксировано 954. Погибли более 120 человек. В 40 % случаев возгорания происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств.