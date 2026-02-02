Профсоюзы закупили тепловые пушки для промпредприятий для поддержания температурного режима

В морозные дни профсоюзы продолжают усиленный контроль за соблюдением температурного режима на рабочих местах. При необходимости оказывают помощь организациям. «Белпрофмаш» закупил тепловые пушки для 16 предприятий, чтобы поддержать там комфортный микроклимат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Швед, председатель Гомельской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:

Для того чтобы сглаживать эту ситуацию, наниматели, профсоюзные комитеты всегда разрабатывают мероприятия, чтобы люди чувствовали себя более комфортно. Мероприятия заключаются в том, что вводятся технологические перерывы дополнительные, есть комнаты приема пищи и обогрева, где-то устанавливаются тепловые обогреватели, тепловые завесы на въездных воротах, инфракрасные излучатели.

В профсоюзах отмечают, что, по сравнению с предыдущими годами, жалоб на холод на рабочих местах стало меньше. Подготовку к зиме на предприятиях начинают задолго до первых морозов – проходят проверку и получают паспорта готовности. Там, где есть сложности из-за конструкции старых корпусов, докупают обогреватели.