Из постов можно сделать карту желаний! Психолог рассказала, как скроллить ленту соцсетей с пользой

Юлия Чернышенко, психолог:

Сегодня мы не можем представить свою жизнь без выхода в интернет, социального пространства интернета и, конечно же, без социальных сетей. Если вы вспомните свое утро, то вы обязательно тянетесь к телефону, чтобы проверить новости, залезть в какие-то источники информации и проверить свои соцсети.

Здесь полностью вся ответственность на вас, и стоит отслеживать то время, которые вы тратите на социальные сети. Вы даже можете ставить будильник – определенное время на то количество времени, которое вы можете и позволяете себе проводить в социальной сети.

Есть социальная сеть: вы один раз посмотрели какую-то тему, и потом она начинает подбирать под ваши запросы, работать очень хитренько, подбирать видео, информацию под ваш запрос. Социальная сеть подсаживает вас на ту тематику, которая вам интересна, и это может длиться до бесконечности.