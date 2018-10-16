Своя социальная сеть и SMS об опоздании: как работает инновационная электронная школа в Минске

31 августа 2014 года в одном из самых молодых районов Минска открылись двери первой инновационной электронной школы. Сегодня в ней учатся уже более 1 200 детей, и компьютерные технологии охватывают все стороны школьной жизни. У каждого ученика есть своя многофункциональная идентификационная карта, с которой прогулять урок точно не удастся! Почитать ещё об этой школе можно здесь: Безопасность детей: какие опасности их поджидают во дворе дома, по пути и даже в школе? Светлана Слижевская, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №51 г. Минска»:

Для родителей доступен такой сервис как SMS-рассылка. Если ребёнок опаздывает на занятие, SMS об опоздании придёт на телефон родителям.

Прозвенел звонок, начитается урок. Сегодня это – русский язык, на котором пишут не привычным мелом, а стикером на интерактивной доске. Екатерина Мелешенко, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа №51 г. Минска»:

Как только они видят, что я включаю интерактивную доску, сразу настроение на уроке меняется в лучшую сторону.

Когда основы грамматики изучены – время обедать. В этой столовой даже первоклашка может сам заплатить, используя пластиковую карту. С картой учащегося можно пойти и в магазин, и за школьной формой. Со скидкой купить канцтовары и оплатить проезд. Светлана Слижевская:

Использование карты учащегося позволяет повысить свою финансовую грамотность с самого раннего возраста.

У каждого учителя есть электронный журнал. Все тесты и контрольные работы выделяются жёлтым квадратом и видны родителям. А в графе «домашнее задание» можно добавить ссылку на нужный интернет-ресурс. Как бы не забыть его записать? У учеников 51-ой школы таких вопросов возникнуть не может, ведь есть личный электронный дневник.

Ирина Герман, учитель информатики ГУО «Средняя школа №51 г. Минска»:

Если меняется расписание в четверти, то дети сразу видят и кабинеты, куда им над направляться. Наш электронный ресурс дети используют как социальную сеть. Добавляю новость, и родители, и дети видят одновременно, мне не надо обзванивать всех родителей.

Чтобы тщательно подготовиться к занятиям, школьники заглядывают в библиотеку. Тут она тоже передовая. Нет печатных формуляров, а есть пять кабинок с компьютерами для выхода в сеть.