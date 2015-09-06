Безопасность детей: какие опасности их поджидают во дворе дома, по пути и даже в школе?

Новости Беларуси. Отдавая ребенка в школу, родители на целый день доверяют свое чадо системе образования. И от того, настолько она качественно работает, зависит не только получение новых знаний, а еще и безопасность школьников. Если ее нет, то классы становятся идеальной средой для распространителя инфекций, отравлений, продажи наркотиков. Есть страны, где на уроки школьники не только приносят оружие, но и применяют его. А как дело обстоит с безопасностью в белорусских школах? Задумалась корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Раиса Казунко, сотрудник системы охраны ГУО «Гимназия №6 г. Молодечно»:

Я маленькая, хрупкая, но, если надо принять какие-то меры по спасению детей, я должна забыть о том, что тяжело.

Миниатюрная Раиса Петровна с пятикилограммовым огнетушителем смотрится весьма решительно – в горящую избу войдёт, во вверенной ей гимназии возгорание потушит. Впрочем, вероятность такого минимальна, уверяют сотрудники МЧС, – проверены каждые провод и розетка. А как действовать при пожаре знает и персонал, и дети.

Софья Жукова, учащаяся ГУО «Гимназия №6 г. Молодечно»:

Если в доме случится пожар, то надо звонить по номеру 101 или 112, надо выключить все электроприборы и выйти на улицу.

Безопасность в школе обеспечена, а вот по пути к ней... У нас, конечно, не так, как в некоторых странах, где дети добираются на уроки вот так: по горам, по рекам, по льдинам да по канатам.

В Беларуси дорог и транспорта хватает. Но в этом и сложность. Вот, например, минский дворик. С одной стороны – школа, с другой – садик. А ведут туда детей прямо по проезжей части. Пешеходной дорожки нет, а путь через двор перегорожен машинами.

Местные жители:

А если ребёнок вырвется, побежит? Вот, пожалуйста, машина едет!

Ходить ещё летом более-менее, а зимой, когда темно, здесь очень опасно.

Дорожка должна быть пешеходная где-то отдельно, чтобы дети не ходили возле машин.

Впрочем, вот последняя интервьюируемая сама выезжает перед такой же мамой с малышом с той же зелёной зоны. Всем же «на пять минут, только ребёнка высадить». А вот, по контрасту, школа в Молодечно: есть своя стоянка, машина к зданию никак не проедет. Всё проверено сотрудниками ГАИ. Сергей, кстати, сам отец двоих детей.

Сергей Бартош, госавтоинспектор отдела ГАИ Молодечненского РОВД:

Своих детей в садик и школу я отправлять не боюсь, потому что обеспечена дорожная безопасность.

По статистике, каждые четыре минуты в мире на дороге погибает ребенок. В нашей стране добились того, что значительно уменьшились цифры по «ДТП с участием детей» – эту сухую, но страшную фразу, к счастью, мы слышим всё реже.

Таких маленьких пассажиров в стране 65 тысяч. Сельских ребятишек на учёбу возят в специальных автобусах. И это, пожалуй, самый необычный водитель – Татьяна Николаевна. Сама из Волгограда, 10 лет назад переехала в Осиповичский район. Её сын тогда ещё школьником был.

Татьяна Иванова, водитель школьного автобуса:

Там, в Волгограде, я его водила за руку, а здесь он ходил сам. И я не переживала! Здесь всё более спокойно, тихо, мирно.

Андрей детей в этом году везёт впервые на новом автобусе. Около сотни машин пополнили в этом году школьный автопарк по всей стране. Приобрели их за счёт спонсоров, республиканского бюджета. А вот здесь и в местном нашли деньги – 60 единиц району уже не хватает.

Наталья Чернышева, начальник отдела образования, спорта и туризма Воложинского райисполкома:

Детей становится больше. Мы очень рады этому. И, конечно, с целью, чтобы создать безопасные условия для подвоза, мы ежегодно покупаем автобусы.

А жителям густонаселенного микрорайона в Пинске детей в школу уже возить не нужно. У них своя появилась – одна из трёх новых, построенных в этом году в стране. Здесь всё самое современное, а в столовой необычное новшество…

Елена Ярошук, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №10 г. Пинска»:

Предполагается такая вещь, как фитобар, где будут настои трав для оздоровления учащихся.

Здоровая и безопасная еда – во всех наших учебных заведениях. Вот школьный обед в Италии – явно много мучного, в США – шоколадные изделия, гамбургер. У нас составляют меню по нормам, утверждённым Минздравом.

Вера Воротницкая, директор ТПКУП «Комбинат школьного питания Центрального района г. Минска»:

Продукты у нас только белорусского производства, поскольку, как известно, белорусское – всё качественное, всё очень полезное, без добавок, без консервантов.

Ежедневно в рационе детей мясо, молочное, крупы, овощи. Всё варёное, тушёное, никакого картофеля фри, истекающего маслом.

Юлия Ильянова, заместитель директора по производству ТПКУП «Комбинат школьного питания Центрального района г. Минска»:

В буфете ребята могут купить батончики-мюсли, зефир, мармелад, которые богаты пектинами. Они не могут купить у нас чипсы, кока-колу и другие газированные напитки, потому что они очень вредны для здоровья детей.

Здоровье детям сохраняет и школьная одежда – та, что выпускают у нас по строгим санитарным нормам. Она хорошо пропускает воздух, поглощает влагу – признано экспертами Таможенного союза.

Светлана Кахно, начальник управления организации торговли концерна «Беллегпром»:

Вот такой костюмчик – это трикотажное полотно, которое имеет свойство растягиваться. Ребёнок чувствует себя очень комфортно. Ему удобно двигаться, поворачиваться, отвечать.

Светлана Слижевская, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №51 г. Минска»:

На компьютере мы видим время прихода, класс, фамилию, имя, отчество ребёнка.

Электронную пропускную систему вводят в белорусских школах. Казалось бы, здесь безопасность гарантирована. 15 минут урока прошло, а ребёнок не появился? Маме приходит СМС.

Татьяна Працуто:

Я спокойна в плане того, что чужой не войдёт. Даже родители у нас имеют тоже пропуск.

А действительно ли постороннему проникнуть сложно? Проверяем в другой школе, где действует аналогичная система. Но мы прошли легко – дверь не успела закрыться за предыдущим посетителем.

Вахтёр нас заметила. Но мы сказали, что идём к директору, и нас пропустили. Документов не спрашивали. Во втором случае в школу отправился один оператор – мужчина. Попросился зайти в туалет. Тоже пустили...

Впрочем, на улицу ребёнка мимо вахтёров мы вряд ли бы вывели. А вот во дворе к детям, оставленным без присмотра, любой подойти может. Не всегда с добрыми намерениями.

Ирина Живаева, корреспондент:

Мы решили провести эксперимент, насколько дети знают самое главное правило собственной безопасности: никуда не ходить с незнакомцами. Вот с этой детской площадке мамы сейчас отойдут на 5 минут якобы по делам. Разумеется, по нашей с ними договоренности. А вот этот молодой человек, лица которого мы не будем показывать, попробует в это время увести ребёнка с площадки. Компанию составит его криминальная подельница (прим. собака).

Мама:

Почему ты пошла с незнакомым дядей?

Девочка:

Потому что он хороший!

Для чистоты эксперимента мы переместились в другой район. И предлоги для того, чтобы увести детей, поменяли. Родителей тоже попросили наблюдать издали.

Все соглашались менее, чем за минуту, хотя знали, что нельзя, родители им говорили. Так что не стоит оставлять детей одних даже на минимальное время. И стоит снова и снова напоминать им правила безопасности.