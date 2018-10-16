Его история насчитывает тысячелетия. Всемирный день хлеба отмечают жители планеты 16 октября

День хлеба отмечают жители планеты 16 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История этого продукта насчитывает несколько тысячелетий.

И все это время пекари добавляют ароматы и ингредиенты. Хлеб с горчицей, с орехами и курагой, обогащенный витаминами – сотни рецептов, новые технологии и печи. Неизменным остается одно – пекут его люди, а значит вкладывают душу. И это главная ценность хлеба.