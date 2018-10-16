«У нас очень красивая веранда». В брестском детском саду появилась крытая площадка для малышей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Новости Беларуси. В детском саду Бреста полностью обновили крытую площадку для малышей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее использовали для прогулок в пасмурную погоду и хранения детских колясок.

Со временем веранда обветшала. На проблему обратили внимание в Белорусском союзе женщин, подключилась и одна из строительных компаний. Помещение отремонтировали за полторы недели. Подарок оценили воспитатели детского сада, родители и сами малыши.

У нас очень красивая веранда. Спасибо, что сделали ее такую, как мы и хотели.

Анна Климец, житель Бреста:

Нам будет более комфортно выходить на прогулки, потому что есть где оставлять транспортные средства. К сожалению, в нашей группе не все детки передвигаются самостоятельно. Воспитателей у нас один, максимум два на прогулке. Поэтому тяжело всю группу вывести на прогулку, если бы коляски были расположены где-то далеко.

В этом саду две группы детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата появились еще в 2010 году. Они стали первыми в Брестской области. Сегодня в них воспитывают 12 малышей.