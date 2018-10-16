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«Осознать себя нацией». К 100-летию БССР: истоки белорусской государственности обсудили в Минске

16 октября 2018 08:33
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Новости Беларуси. Где истоки белорусской государственности и что стало предпосылками создания БССР? В Минске историческое прошлое в деталях обсудили за круглым столом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Осознать себя нацией». К 100-летию БССР: истоки белорусской государственности обсудили в Минске-1

Дискуссия собрала политологов, историков и философов. В 2019 году наша страна отметит вековой юбилей со дня образования БССР. Эту эпоху эксперты называют важнейшим периодом национального становления. Ведь в результате долгих лет развития Беларусь обрела основные атрибуты государственности.

«Осознать себя нацией». К 100-летию БССР: истоки белорусской государственности обсудили в Минске-4

Алексей Дзермант, политолог, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси:
По сути, это единственная форма, которая дала возможность белорусам в ХХ веке ощутить себя нацией, осознать себя нацией. И затем на этой основе сформировать уже современное национальное государство – Республику Беларусь.

Отмечать вековой юбилей со дня образования советской республики в Беларуси планируют масштабно. Без внимания не останутся и круглые даты госорганов, связанных с БССР.

# История # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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