«Осознать себя нацией». К 100-летию БССР: истоки белорусской государственности обсудили в Минске

Новости Беларуси. Где истоки белорусской государственности и что стало предпосылками создания БССР? В Минске историческое прошлое в деталях обсудили за круглым столом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссия собрала политологов, историков и философов. В 2019 году наша страна отметит вековой юбилей со дня образования БССР. Эту эпоху эксперты называют важнейшим периодом национального становления. Ведь в результате долгих лет развития Беларусь обрела основные атрибуты государственности.

Алексей Дзермант, политолог, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси:

По сути, это единственная форма, которая дала возможность белорусам в ХХ веке ощутить себя нацией, осознать себя нацией. И затем на этой основе сформировать уже современное национальное государство – Республику Беларусь.

Отмечать вековой юбилей со дня образования советской республики в Беларуси планируют масштабно. Без внимания не останутся и круглые даты госорганов, связанных с БССР.