Своими достижениями вы вошли в историю уходящего года. Президент Беларуси вручил госнаграды

Ордена, медали, а также дипломы о присвоении почетных званий глава государства вручил за многолетнюю плодотворную работу и высокие достижения в самых разных сферах. Это промышленность, сельское хозяйство, строительство, энергетика, образование, культура и спорт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За каждым высоким званием, орденом, медалью – история человека. Человека-созидателя, талантливого, трудолюбивого, преданного своему делу и стране. Именно такие люди собрались сегодня в этом зале. Здесь представители почти всех сфер деятельности, профессий и рангов, жители разных уголков Беларуси. Но всех вас объединяет общее стремление сделать ее краше, богаче и успешнее, защитить мир и укрепить наш суверенитет.

Своими достижениями, победами, добрыми делами вы вошли в историю уходящего года, в историю страны. Прославили не только свое имя, но и свою малую и большую родину.

Еще вчера вами гордились только близкие, друзья, коллеги, а сегодня увидят почти все жители Беларуси, узнают миллионы соотечественников, завтра прочтут о каждом из вас в прессе. Для них ваш успех – пример истинного патриотизма, который проявляется в конкретных делах и поступках.

Этот день запомнится награжденным и экскурсией по Дворцу Независимости. Гости смогли ознакомиться со знаковыми местами и экспонатами здания, которое уже стало символом белорусской государственности.