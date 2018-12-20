«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА

В машине, офисе или дома у телевизора. Каждый день мы читаем, слушаем и смотрим новости. Порой не замечая, что они – чья-то работа.

Регина Володько, главный редактор главного выпуска УП «БелТА»:

Это – самый оперативный отдел БелТА. Сюда каждые несколько минут, а то и секунд, поступают новости от всех наших корреспондентов. Конечно, не все, но очень многие новости в теле-радиоэфир и на полосы газет поступают отсюда.

От редакторов оперативного отдела БелТА зависит, насколько быстро их опубликуют в ленте. На это уходит от 30-ти секунд – в случае небольшой заметки, до 10 минут – если речь идёт о расширенном материале.

Сотрудники УП «БелТА»:

Только что мы выпустили заметку о графике переноса рабочих дней в 2019 году. Все его ждали. Когда заметка прочитана, чтобы она вышла в свет и разошлась по радио, телеканалам и всем нашим подписчикам – вот есть кнопка выпуска. Кнопка невозврата, после которой информация идёт в свет. И всё – информация ушла.

Отсюда в свет выходит 200 информационных сообщений в день. Эта работа сравнима с делом сапёра. Редактор выпуска ошибается лишь однажды. У БелТА, в принципе, такого права нет.

Светлана Сухарко, обозреватель главной редакции информации УП «БелТА»:

Бывают даже новости – «молния». Допустим, стал известен победитель какого-то фестиваля, конкурса – тут идёт даже разговор о доле секунд. Потому что много агентств присутствуют с тобой на мероприятии. И ты должен быть первым.

Сотрудница УП «БелТА»:

Вот это внутренний телефон, здесь по коротким номерам можно связаться со всеми кабинетами. Это – обычный городской телефон. Это – телефон короткой связи с необходимыми ведомствами. Ну и плюс ещё два рабочих инструмента мобильных, которые, вообще, не смолкают.

Пять телефонов – это ещё цветочки. В отдел к Екатерине Князевой стекаются ягодки – новости из регионов. Коррсеть БелТА оплетает каждый уголок страны.

Екатерина Князева, редактор отдела региональной информации УП «БелТА»:

Наш отдел – это такой постоянный источник, кладезь эксклюзивной информации, потому что мы гораздо ближе к людям. Они владеют полностью всей информацией, всей ситуацией в регионе. Из моего отдела ребята очень часто становятся победителями соревнования творческого в течение месяца среди репортажей. БелТА – это ещё и «поставщик» информации от главы государства. Документы, подписанные Президентом, официальные визиты, мероприятия с участием первого лица страны – это оперативно отражается в ленте.

Владимир Матвеев, начальник отдела УП «БелТА»:

То, что мы пишем, передаём, оно мгновенно разлетается на цитаты, публикуется у других информационных источников. И БелТА, собственно, изначально и была построена на том принципе, что мы на протяжении большинства лет нашей истории работали не столько для непосредственного читателя, сколько поставляли продукцию для наших коллег – для СМИ. БелТА в своё время была подразделением вот этого агентства.

По специфическим окнам, которые похожи на экраны ламповых телевизоров, хотя, на самом деле, намекают на окна РОСТА – можно понять, о чём речь. С легендарным ТАСС Белорусское телеграфное агентство связано и сегодня.

БелТА и белорусская советская государственность – почти ровесники. Отделение РОСТА создали за неделю до провозглашения ССРБ.

Валентин Мазец, ведущий научный сотрудник отдела Института истории НАН Беларуси:

Значэнне інфармацыйнага агенцтва ў той час, у тых наычаных бурлівых падзеях, было надзвычай важнае. Таму што тэлебачання на той час яшчэ не было. В большой ТАССовской семье (правда всего год) БелТА жила и при Виталии Игнатенко. Вице-премьер России в бывшем, он возглавлял ИТАР-ТАСС с 1991-го до 2012-го. И БелТА была одним из самых сильных информационных агентств, входящих в структуру российского холдинга.

Виталий Игнатенко, генеральный директор ИТАР-ТАСС (1991 – 2012 гг.):

Сегодня БелТА занимается замечательным мировым проектом – «Летопись партизанской жизни». Тем самым мы закрываем многие злонамеренные действия людей, которые хотят очернить историю нашей войны, принизить нашу победу, приватизировать нашу победу. Если этот проект удастся (а я вижу, что он удаётся, я слежу за ним внимательно) – то БелТА сделает очень большой влад в мировую историографию. А вот Михаил Гусман уполномочен заявить другое: сотрудничество ТАСС и БелТА (да и в целом, СМИ разных стран) просто необходимо в нынешнее время. Об этом он не раз говорил в Минске, на информсовете СНГ.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС:

Мы с коллегами из БелТА сотрудничаем самым тесным образом. И с предыдущим руководством БелТА. Кстати, недавно оно сменилось, но у нас уже налажены контакты. Нам надо развивать сотрудничество с БелТА. Мы это будем делать. Чтобы это не просто носило формальный характер совместных чаепитий. А высокопрофессионального, всё более и более углублённого взаимодействия. Кроме ТАСС, у БелТА – 29 инфопартнёров по всему миру. Среди них такие авторитетные: Синьхуа, АЗЕРТАДЖ, КАЗИНФОРМ.

Эльвира Чемормозович, ведущий специалист центра внешних коммуникаций УП «БелТА»:

БелТА осуществляет обмен информацией с ведущими СМИ России, Казахстана, Кыргызстана, Украины, многими странами СНГ. А также – Болгарии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Китая, Турции, Сирии, Кореи. А ещё свой день с БелТА начинают иностранцы. У сайта – четыре иноязычные версии.

На испанском, китайском, немецком и английском. У последней – 2,5 миллиона просмотров страниц в год.

Валерий Матвеев, редактор, переводчик УП «БелТА»:

Мы переживаем новость, пропускаем через себя. Нам приходится её адаптировать под иностранного читателя. Наши новости выходят не только на сайт belta.by, но и в Twitter, Facebook. Кто-то читает, кто-то реагирует, кто-то пишет комментарии, кто-то ретвитит.

Чжао Наньнань, редактор, переводчик УП «БелТА»:

На нашем сайте каждый день – 150 тысяч читателей читает новость, которую я перевела. Я очень этим горжусь.

Ежегодно БелТА проводит около 100 пресс-мероприятий. От традиционных пресс-конференций до круглых столов. Из этого зала меткие цитаты, ответы на острые вопросы разлетаются в информационное пространство страны, формируя картину каждого дня.

Светлана Криставчук, руководитель пресс-центра УП «БелТА»:

Очень сложный в подготовке, но значимый и крутой формат – это круглые столы. Где мы можем посадить за один стол (не боясь этого) как представителей госорганов, так и негосударственных структур и общественных организаций, депутатов, бизнеса. Есть примеры, когда те мероприятия, которые мы проводили, напрямую оказывали влияние на дальнейшее принятие решения государственными органами. В подготовке пресс-мероприятий участвуют сотрудники почти всех подразделений БелТА.

Это редакторы, журналисты, видеооператоры, дизайнеры, фотографы. Их работа для обычного пользователя Интернета, казалось бы, незаметна, но так необходима.

Елена Солоненко, заместитель главного редактора главной редакции информации УП «БелТА»:

Нам удалось реализовать концепцию многофункционального пресс-центра. Что позволяет нам проводить мероприятия любого формата «под ключ». Что имеется в виду? Мы не только организовываем пресс-мероприятия, но и обеспечиваем их полное информационное сопровождение. От разработки темы, сценария мероприятия, до создания и размещения готового продукта на информационных площадках агентства. Визитка агентства – фотохроника. Сегодня БелТА имеет в своём архиве 200 тысяч уникальных снимков. Многие из них, за последние 12 лет, в частности, можно увидеть на сайте агентства.

Четверть кадров из фотоархива не оцифрована и хранится здесь – в фототеке.

Юлия Селютина, ведущий специалист редакции визуальной информации УП «БелТА»:

Карточки расположены по тематике. Можно достать карточку, увидеть номер негатива и, например, сделать скан с него. И потом можно напечатать, какую хотите, большую фотографию. Миллионный житель Минска, чемпионат мира по биатлону в Раубичах, первый белорусский троллейбус. На этих кадрах – история Беларуси.

Создаёт её и Оксана Манчук. Фотограф работает в БелТА недавно. Но уже оставила свой след.

Оксана Манчук, фотограф УП «БелТА»:

Я люблю ездить по стране. Когда есть возможность поехать куда-то, я вегда рада. Потому что жизнь не заканчивается Минском. Это мы ездили, снимали материал про Слуцкий район. Проезжал на велосипеде мужчина с дочкой. И они такие колоритные! Я влюбилась в них.

Когда ты видишь таких героев, ты не можешь не сфотографировать. Потому что видишь, что вот это – белорусы. Сеть фотокорров БелТА – самая масштабная. Ежедневно фотографы агентства добывают для читателей ценные снимки. И только они знают, чего стоит тот или иной кадр.

Рамиль Насибулин, фотограф УП «БелТА»:

Один раз я снимал соревнования разведгрупп. И для того, чтобы снять этот репортаж, мне пришлось пробежать по лесу с разведгруппой километров 25. По лесу, по танковой дороге. Чтобы снять кадр, мне приходилось не просто бежать рядом с этими разведчиками, мне приходилось забегать вперёд, выставлять кадр, ждать, когда они мимо меня пробегут, фотографировать, снова догонять и обгонять. В тот день я килограмма на 4 похудел. Здесь собрано более 250 снимков. Подготовка этой книги тоже стала – в каком-то роде – марафоном.

Год БелТА готовила издание «Мгновения истории». Здесь собраны лучшие снимки фотокорров агентства за 100 лет. Сотрудница УП «БелТА»:

Фотографии компоновались, исходя из некой ассоциативности. Похожести – современных эмоций и тех, которые были 20, 30, 50 лет назад. Вот интересный разворот. Всем известный кадр – девочка Вера Курьян, после освобождения лагеря сделан был снимок.

И, когда мы готовили альбом к 70-летию освобождения Беларуси, мы нашли эту Веру Курьян. Вот она уже в нынешнем возрасте, со своей дочкой. С 1998 года в БелТА существует архив событий.

Здесь его называют летописным – в нём можно узнать с точностью до минуты, когда и где произошло какое-либо событие. Естественно, из тех, которые попали в архив.

Татьяна Соловьёва, заместитель главного редактора главного выпуска УП «БелТА»:

У нас есть газеты – когда мы входили в структуру ТАСС, о нас писали, как о победителях соцсоревнования. Это было в 1972 году. А первый раз мы были победителями соцсоревнования в 1946 году. Сразу после войны, несмотря на то, что в стране была жестокая разруха, несмотря на то, что работали на партизанских радиоприёмниках – принимали информацию из ТАСС. Тем не менее, уже в 1946 году, то есть через 2 года после освобождения Беларуси, мы были на первом месте в информационной структуре ТАСС. Благодаря БелТА, до нас дошли снимки ВОВ. В 1942 году в агентстве был временный штат. Глазами Владимир Лупейко – фотокорра БелТА и ТАСС – нынешнее поколение белорусов увидело всю жестокость этой кровопролитной войны.

В структуре БелТА есть и издательство. Научная и художественная литература, фотоальбомы… Его специализация неширока, но от этого не менее интересна.

Наверняка, кто-то спросит «И это – тоже БелТА?» Да. Газета «7 Дней» – одно из веховых изданий Беларуси – входит в структуру агентства. Сегодня газета и рассказывает, и объясняет, и развлекает.

Наталья Филипповская, заместитель генерального директора УП «БелТА» - главный редактор редакции газеты «7 дней»:

Совсем недавно мы стали делать «живую газету» – снимаем видеосюжеты к нашим текстам. В газете в конце многих материалов стоит QR-код. То есть человек может, сидя на диване, в салоне автобуса – тут же посмотреть какой-то видеосюжет. А стиль этого издания построже будет.

Правопреемник журнала «Коммунист Беларуси» – «Беларуская думка» – учреждён Администрацией Президента.

Татьяна Шаблыко, заместитель главного редактора журнала «Беларуская думка»:

Как научно-популярный журнал, мы предоставляем площадку нашим учёным для публикации их новейших исследований. Журнал – это практически книга. Можно с интересом прочитать журнал и 40-летней и 50-летней давности, и многое узнать о том, чем жила страна. Народно-хозяйственный комплекс страны, оценка состояния его отраслей и конкретных предприятий, и в целом, социально-экономическое положение Беларуси – об этом пишет журнал «Экономика Беларуси», тоже входящий в структуру агентства.

Татьяна Власовец, главный редактор журнала «Экономика Беларуси»:

Наш журнал представляет полную картину экономической жизни Беларуси. Мы пишем о различных отраслях экономики, о компаниях и предприятиях, о социальной сфере, о финансовой, о научных достижениях белорусских учёных. Одним словом, мы пишем об экономике всего, чтобы экономика стала ближе, понятнее, интереснее для всех. Сотрудники БелТА курируют и сайт страны.

Он обновляется по мере того, как происходят знаковые для Беларуси события. Сам же сайт информационного агентства – это его лицо. Каждый день здесь публикуют, кроме новостей, 10 видеосюжетов и более 100 фотоснимков.

У странички БелТА в Интернете – полмиллиона просмотров каждый день. А на аккаунты БелТА в соцсетях подписаны 120 тысяч человек.

Ирина Акулович, генеральный директор УП «БелТА»:

Мы понимаем ,что мы должны отвечать за каждое слово и каждую цифру. Сегодня в том же Facebook можно прочесть всё, что угодно. Но только ответственности за размещение информации там нет никакой. Вы написали, стёрли, извинились и так далее. БелТА не может позволить себе ничего подобного. Ничего. Ещё раз говорю – каждое слово и каждая цифра. Это – самое главное. И – будь первым и выдай точно.

Дмитрий Жук, директор - главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»:

Это – тот метроном, который задаёт ритм информационному полю страны. Так было и сто лет назад, так остаётся и сегодня. Там 100% – своя информация, авторская. И вот это очень важно. БелТА вчера, сегодня и завтра – это снимки, на которых запечатлены радость, слёзы или боль. Это события, которые никогда не повторятся. Это агентство и журналисты, создающие историю.