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«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА

20 декабря 2018 17:57
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В машине, офисе или дома у телевизора. Каждый день мы читаем, слушаем и смотрим новости. Порой не замечая, что они – чья-то работа.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-1

Регина Володько, главный редактор главного выпуска УП «БелТА»:
Это – самый оперативный отдел БелТА. Сюда каждые несколько минут, а то и секунд, поступают новости от всех наших корреспондентов.

Конечно, не все, но очень многие новости в теле-радиоэфир и на полосы газет поступают отсюда.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-4

От редакторов оперативного отдела БелТА зависит, насколько быстро их опубликуют в ленте.

На это уходит от 30-ти секунд – в случае небольшой заметки, до 10 минут – если речь идёт о расширенном материале.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-7

Сотрудники УП «БелТА»:
Только что мы выпустили заметку о графике переноса рабочих дней в 2019 году. Все его ждали.   

Когда заметка прочитана, чтобы она вышла в свет и разошлась по радио, телеканалам и всем нашим подписчикам – вот есть кнопка выпуска.

Кнопка невозврата, после которой информация идёт в свет.

И всё – информация ушла.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-10

Отсюда в свет выходит 200 информационных сообщений в день. Эта работа сравнима с делом сапёра. Редактор выпуска ошибается лишь однажды. У БелТА, в принципе, такого права нет.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-13

Светлана Сухарко, обозреватель главной редакции информации УП «БелТА»:
Бывают даже новости – «молния». Допустим, стал известен победитель какого-то фестиваля, конкурса – тут идёт даже разговор о доле секунд. Потому что много агентств присутствуют с тобой на мероприятии. И ты должен быть первым.  

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-16

Сотрудница УП «БелТА»:
Вот это внутренний телефон, здесь по коротким номерам можно связаться со всеми кабинетами. Это – обычный городской телефон. Это – телефон короткой связи с необходимыми ведомствами. Ну и плюс ещё два рабочих инструмента мобильных, которые, вообще, не смолкают.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-19

Пять телефонов – это ещё цветочки. В отдел к Екатерине Князевой стекаются ягодки – новости из регионов. Коррсеть БелТА оплетает каждый уголок страны. 

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-22

Екатерина Князева, редактор отдела региональной информации УП «БелТА»:
Наш отдел – это такой постоянный источник, кладезь эксклюзивной информации, потому что мы гораздо ближе к людям. Они владеют полностью всей информацией, всей ситуацией в регионе. Из моего отдела ребята очень часто становятся победителями соревнования творческого в течение месяца среди репортажей.  

БелТА – это ещё и «поставщик» информации от главы государства. Документы, подписанные Президентом, официальные визиты, мероприятия с участием первого лица страны – это оперативно отражается в ленте. 

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-25

Владимир Матвеев, начальник отдела УП «БелТА»:
То, что мы пишем, передаём, оно мгновенно разлетается на цитаты, публикуется у других информационных источников. И БелТА, собственно, изначально и была построена на том принципе, что мы на протяжении большинства лет нашей истории работали не столько для непосредственного читателя, сколько поставляли продукцию для наших коллег – для СМИ.

БелТА в своё время была подразделением вот этого агентства.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-28

По специфическим окнам, которые похожи на экраны ламповых телевизоров, хотя, на самом деле, намекают на окна РОСТА – можно понять, о чём речь. С легендарным ТАСС Белорусское телеграфное агентство связано и сегодня.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-31

БелТА и белорусская советская государственность – почти ровесники. Отделение РОСТА создали за неделю до провозглашения ССРБ.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-34

Валентин Мазец, ведущий научный сотрудник отдела Института истории НАН Беларуси:
Значэнне інфармацыйнага агенцтва ў той час, у тых наычаных бурлівых падзеях, было надзвычай важнае. Таму што тэлебачання на той час яшчэ не было.

В большой ТАССовской семье (правда всего год) БелТА жила и при Виталии Игнатенко. Вице-премьер России в бывшем, он возглавлял ИТАР-ТАСС с 1991-го до 2012-го. И БелТА была одним из самых сильных информационных агентств, входящих в структуру российского холдинга. 

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-37

Виталий Игнатенко, генеральный директор ИТАР-ТАСС (1991 – 2012 гг.):
Сегодня БелТА занимается замечательным мировым проектом – «Летопись партизанской жизни». Тем самым мы закрываем многие злонамеренные действия людей, которые хотят очернить историю нашей войны, принизить нашу победу, приватизировать нашу победу. Если этот проект удастся (а я вижу, что он удаётся, я слежу за ним внимательно) – то БелТА сделает очень большой влад в мировую историографию.

А вот Михаил Гусман уполномочен заявить другое: сотрудничество ТАСС и БелТА (да и в целом, СМИ разных стран) просто необходимо в нынешнее время. Об этом он не раз говорил в Минске, на информсовете СНГ.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-40

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС:
Мы с коллегами из БелТА сотрудничаем самым тесным образом. И с предыдущим руководством БелТА. Кстати, недавно оно сменилось, но у нас уже налажены контакты. Нам надо развивать сотрудничество с БелТА. Мы это будем делать. Чтобы это не просто носило формальный характер совместных чаепитий. А высокопрофессионального, всё более и более углублённого взаимодействия.

Кроме ТАСС, у БелТА – 29 инфопартнёров по всему миру. Среди них такие авторитетные: Синьхуа,  АЗЕРТАДЖ, КАЗИНФОРМ.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-43

Эльвира Чемормозович, ведущий специалист центра внешних коммуникаций УП «БелТА»:
БелТА осуществляет обмен информацией с ведущими СМИ  России, Казахстана, Кыргызстана, Украины, многими странами СНГ. А также – Болгарии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Китая, Турции, Сирии, Кореи.

А ещё свой день с БелТА начинают иностранцы. У сайта – четыре иноязычные версии.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-46

На испанском, китайском, немецком и английском. У последней – 2,5 миллиона просмотров страниц в год.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-49

Валерий Матвеев, редактор, переводчик УП «БелТА»:
Мы переживаем новость, пропускаем через себя. Нам приходится её адаптировать под иностранного читателя. Наши новости выходят не только на сайт belta.by, но и в Twitter, Facebook. Кто-то читает, кто-то реагирует, кто-то пишет комментарии, кто-то ретвитит.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-52

Чжао Наньнань, редактор, переводчик УП «БелТА»:
На нашем сайте каждый день – 150 тысяч читателей читает новость, которую я перевела. Я очень этим горжусь.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-55

Ежегодно БелТА проводит около 100 пресс-мероприятий. От традиционных пресс-конференций до круглых столов. Из этого зала меткие цитаты, ответы на острые вопросы разлетаются в информационное пространство страны, формируя картину каждого дня.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-58

Светлана Криставчук, руководитель пресс-центра УП «БелТА»:
Очень сложный в подготовке, но значимый и крутой формат – это круглые столы. Где мы можем посадить за один стол (не боясь этого) как представителей госорганов, так и негосударственных структур и общественных организаций, депутатов, бизнеса. Есть примеры, когда те мероприятия, которые мы проводили, напрямую оказывали влияние на дальнейшее принятие решения государственными органами.

В подготовке пресс-мероприятий участвуют сотрудники почти всех подразделений БелТА.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-61

Это редакторы, журналисты, видеооператоры, дизайнеры, фотографы. Их работа для обычного пользователя Интернета, казалось бы, незаметна, но так необходима.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-64

Елена Солоненко, заместитель главного редактора главной редакции информации УП «БелТА»:
Нам удалось реализовать концепцию многофункционального пресс-центра. Что позволяет нам проводить мероприятия любого формата «под ключ». Что имеется в виду? Мы не только организовываем пресс-мероприятия, но и обеспечиваем их полное информационное сопровождение. От разработки темы, сценария мероприятия, до создания и размещения готового продукта на информационных площадках агентства.

Визитка агентства – фотохроника.

Сегодня БелТА имеет в своём архиве 200 тысяч уникальных снимков. Многие из них, за последние 12 лет, в частности, можно увидеть на сайте агентства.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-67

Четверть кадров из фотоархива не оцифрована и хранится здесь – в фототеке.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-70

Юлия Селютина, ведущий специалист редакции визуальной информации УП «БелТА»:
Карточки расположены по тематике. Можно достать карточку, увидеть номер негатива и, например, сделать скан с него. И потом можно напечатать, какую хотите, большую фотографию.

Миллионный житель Минска, чемпионат мира по биатлону в Раубичах, первый белорусский троллейбус. На этих кадрах – история Беларуси.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-73

Создаёт её и Оксана Манчук. Фотограф работает в БелТА недавно. Но уже оставила свой след.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-76

Оксана Манчук, фотограф УП «БелТА»:
Я люблю ездить по стране. Когда есть возможность поехать куда-то, я вегда рада. Потому что жизнь не заканчивается Минском. Это мы ездили, снимали материал про Слуцкий район.

Проезжал на велосипеде мужчина с дочкой. И они такие колоритные! Я влюбилась в них.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-79

Когда ты видишь таких героев, ты не можешь не сфотографировать. Потому что видишь, что вот это – белорусы.

Сеть фотокорров БелТА – самая масштабная. Ежедневно фотографы агентства добывают для читателей ценные снимки. И только они знают, чего стоит тот или иной кадр.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-82

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-84

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-86

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-88

Рамиль Насибулин, фотограф УП «БелТА»:
Один раз я снимал соревнования разведгрупп. И для того, чтобы снять этот репортаж, мне пришлось пробежать по лесу с разведгруппой километров 25. По лесу, по танковой дороге.

Чтобы снять кадр, мне приходилось не просто бежать рядом с этими разведчиками, мне приходилось забегать вперёд, выставлять кадр, ждать, когда они мимо меня пробегут, фотографировать, снова догонять и обгонять. В тот день я килограмма на 4 похудел.

Здесь собрано более 250 снимков. Подготовка этой книги тоже стала – в каком-то роде – марафоном.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-91

Год БелТА готовила издание «Мгновения истории». Здесь собраны лучшие снимки фотокорров агентства за 100 лет.

Сотрудница УП «БелТА»:
Фотографии компоновались, исходя из некой ассоциативности. Похожести – современных эмоций и тех, которые были 20, 30, 50 лет назад. Вот интересный разворот. Всем известный кадр – девочка Вера Курьян, после освобождения лагеря сделан был снимок.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-94

И, когда мы готовили альбом к 70-летию освобождения Беларуси, мы нашли эту Веру Курьян. Вот она уже в нынешнем возрасте, со своей дочкой.

С 1998 года в БелТА существует архив событий.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-97

Здесь его называют летописным – в нём можно узнать с точностью до минуты, когда и где произошло какое-либо событие. Естественно, из тех, которые попали в архив.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-100

Татьяна Соловьёва, заместитель главного редактора главного выпуска  УП «БелТА»:
У нас есть газеты – когда мы входили в структуру ТАСС, о нас писали, как о победителях соцсоревнования. Это было в 1972 году.

А первый раз мы были победителями соцсоревнования в 1946 году. Сразу после войны, несмотря на то, что в стране была жестокая разруха, несмотря на то, что работали на партизанских радиоприёмниках – принимали информацию из ТАСС.

Тем не менее, уже в 1946 году, то есть через 2 года после освобождения Беларуси, мы были на первом месте в информационной структуре ТАСС.

Благодаря БелТА, до нас дошли снимки ВОВ. В 1942 году в агентстве был временный штат. Глазами Владимир Лупейко – фотокорра БелТА и ТАСС – нынешнее поколение белорусов увидело всю жестокость этой кровопролитной войны.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-103

В структуре БелТА есть и издательство. Научная и художественная литература, фотоальбомы… Его специализация неширока, но от этого не менее интересна.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-106

Наверняка, кто-то спросит «И это – тоже БелТА?» Да. Газета «7 Дней» – одно из веховых изданий Беларуси – входит в структуру агентства. Сегодня газета и рассказывает, и объясняет, и развлекает.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-109

Наталья Филипповская, заместитель генерального директора УП «БелТА» - главный редактор редакции газеты «7 дней»:
Совсем недавно мы стали делать «живую газету» – снимаем видеосюжеты к нашим текстам.

В газете в конце многих материалов стоит QR-код. То есть человек может, сидя на диване, в салоне автобуса – тут же посмотреть какой-то видеосюжет.

А стиль этого издания построже будет.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-112

Правопреемник журнала «Коммунист Беларуси» – «Беларуская думка» – учреждён Администрацией Президента.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-115

Татьяна Шаблыко, заместитель главного редактора журнала «Беларуская думка»:
Как научно-популярный журнал, мы предоставляем площадку нашим учёным для публикации их новейших исследований. Журнал – это практически книга. Можно с интересом прочитать журнал и 40-летней и 50-летней давности, и многое узнать о том, чем жила страна.

Народно-хозяйственный комплекс страны, оценка состояния его отраслей и конкретных предприятий, и в целом, социально-экономическое положение Беларуси – об этом пишет журнал «Экономика Беларуси», тоже входящий в структуру агентства.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-118

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-120

Татьяна Власовец, главный редактор журнала «Экономика Беларуси»:
Наш журнал представляет полную картину экономической жизни Беларуси. Мы пишем о различных отраслях экономики, о компаниях и предприятиях, о социальной сфере, о финансовой, о научных достижениях белорусских учёных. Одним словом, мы пишем об экономике всего, чтобы экономика стала ближе, понятнее, интереснее для всех.   

Сотрудники БелТА курируют и сайт страны.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-123

Он обновляется по мере того, как происходят знаковые для Беларуси события. Сам же сайт информационного агентства – это его лицо. Каждый день здесь публикуют, кроме новостей, 10 видеосюжетов и более 100 фотоснимков.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-126

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-128

У странички БелТА в Интернете – полмиллиона просмотров каждый день. А на аккаунты БелТА в соцсетях подписаны 120 тысяч человек.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-131

Ирина Акулович, генеральный директор УП «БелТА»:
Мы понимаем ,что мы должны отвечать за каждое слово и каждую цифру. Сегодня в том же Facebook можно прочесть всё, что угодно. Но только ответственности за размещение информации там нет никакой. Вы написали, стёрли, извинились и так далее.

БелТА не может позволить себе ничего подобного. Ничего. Ещё раз говорю – каждое слово и каждая цифра. Это – самое главное. И – будь первым и выдай точно.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-134

Дмитрий Жук, директор - главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»:
Это – тот метроном, который задаёт ритм информационному полю страны. Так было и сто лет назад, так остаётся и сегодня. Там 100% – своя информация, авторская. И вот это очень важно.

БелТА вчера, сегодня и завтра – это снимки, на которых запечатлены радость, слёзы или боль. Это события, которые никогда не повторятся. Это агентство и журналисты, создающие историю.

«Чтобы снять репортаж, пришлось пробежать по лесу с разведгруппой 25 км – я похудел на 4 кг». Как работают в БелТА-137

Историю, которая вот-вот перевернёт новую, 101-ую страницу.

# СМИ Беларуси # общество # Регина Володько # Светлана Сухарко # Екатерина Князева # Владимир Матвеев # Валентин Мазец # Виталий Игнатенко # Михаил Гусман # Эльвира Чемормозович # Валерий Матвеев # Чжао Наньнань # Светлана Криставчук # Елена Солоненко # Юлия Селютина # Оксана Манчук # Рамиль Насибулин # Татьяна Соловьёва # Наталья Филипповская # Татьяна Шаблыко # Татьяна Власовец # Ирина Акулович # Дмитрий Жук

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