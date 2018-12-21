Новые и модернизированные образцы техники поступили в войска связи Беларуси

Новости Беларуси. Новые и модернизированные образцы техники поступили в подразделения войск связи. Среди новинок – радиорелейная станция нового поколения под названием «Сосна-2» – разработка отечественного военпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению со своими предшественниками, она более эффективна и надежна в работе. А главное достоинство – возможность развертывания в боевых условиях на 10 минут быстрее, чем у аналогов.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных сил – начальник управления связи генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мы закладываем технические характеристики еще на этапе разработки такие, которые были бы перспективными даже через пять лет, а может, даже и через десять. Кроме того, программное обеспечение, сделанное нашими предприятиями, способно при необходимости корректироваться.



Игорь Король, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:

На сегодняшний день войска связи фактически работают исключительно на комплексах белорусского производства. Мы – независимое государство в области управления организации.