Новые и модернизированные образцы техники поступили в войска связи Беларуси
Новости Беларуси. Новые и модернизированные образцы техники поступили в подразделения войск связи. Среди новинок – радиорелейная станция нового поколения под названием «Сосна-2» – разработка отечественного военпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сравнению со своими предшественниками, она более эффективна и надежна в работе. А главное достоинство – возможность развертывания в боевых условиях на 10 минут быстрее, чем у аналогов.
Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных сил – начальник управления связи генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Мы закладываем технические характеристики еще на этапе разработки такие, которые были бы перспективными даже через пять лет, а может, даже и через десять. Кроме того, программное обеспечение, сделанное нашими предприятиями, способно при необходимости корректироваться.
Игорь Король, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:
На сегодняшний день войска связи фактически работают исключительно на комплексах белорусского производства. Мы – независимое государство в области управления организации.
Только в 2018 году в Вооруженные Силы страны поступило более 300 единиц новой и модернизированной техники. Среди последних разработок – комбинированная радиостанция на платформе «Волат». Военные обещают представить новинку на параде в честь Дня Независимости.