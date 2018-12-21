«Самое приятное – видеть улыбки». Анатолий Лаппо поздравил детей из социального центра в Дзержинском районе

Ребят с подарками и угощениями приехал поздравить председатель пограничного комитета Анатолий Лаппо. Чтобы встретить Новый год в ярких красках, малышам вручили новый широкоформатный ЖК-телевизор.

Новости Беларуси. Эстафету добра приняли пограничники. Новогодний праздник пришел к воспитанникам социально-педагогического центра Дзержинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие встречи стали уже традиционными. Пограничное ведомство ведет шефство над этим учреждением уже более десяти лет.

Владислав Колос, воспитанник центра: Мы постоянно ждем пограничников, особенно под Новый год, потому что они привозят подарки. Когда я написал свое желание Деду Морозу, оно исполнилось.

Это наша забота о наших детях. Как мы их воспитаем, так и они будут воспитывать своих детей. Самое приятное – видеть улыбки детей и чтобы их глаза искрились.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: Мы провели акцию – детишки съездили в цирк. Сейчас мы планируем свозить детей в Беловежскую пущу.

Накануне Нового года пограничники стараются максимально окружить любовью и заботой детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Праздничные мероприятия проходят во всех пограничных воинских частях.

В 2017 году защитники белорусских рубежей поздравили ребят из 19 таких социально-педагогических центров по всей стране. В 2018 году список планируют расширить.