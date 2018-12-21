«Царские» деньги всем желающим. Ювелирная сеть дарит купоны на скидки

Один из самых популярных вопросов на Новый Год – что подарить родным и близким. Конечно, в век изобилия можно часами ходить по торговым центрам, но, как говорится, классика есть классика. Сотни лет сюрпризы из драгоценных металлов и камней не оставляют никого равнодушным. В нашей стране вершину ювелирного Олимпа который год занимает сеть магазинов «Царское золото».

Кристина Семенцова, директор по маркетингу сети ювелирных магазинов «Царское золото»:

Наша сеть насчитывает 43 магазина по всей Республике Беларусь. Мы представлены как в городе Минске, так и в областных, в районных центрах.

Флагманский салон расположился в центре Минска. Кольца, серьги, браслеты, колье и даже посуда. Ассортимент насчитывает сотни изделий. От бюджетных приятных мелочей до люксового сегмента. На выбор покупателям – 2 вида классических материалов, в самых разных вариантах декора.

Анна Радевич, товаровед сети ювелирных магазинов «Царское золото»:

В золоте украшения как с драгоценными, полудрагоценными, так и вставками из фианитов или, вообще, без вставок. Красное золото, жёлтое и белое золото.

В серебре также можно встретить украшения как без вставок, с фианитовыми вставками, из декоративной эмали, полудрагоценными вставками.

В золоте – это 585-ая проба и в серебре – это 925-ая проба.

Львиная доля всех драгоценностей поступает в «Царское золото» из России. Впрочем, нередко здесь можно увидеть и оригинальные украшения от китайских, турецких и итальянских мастеров. Любая новая партия проходит тщательный контроль качества. Это касается как металла, так и инкрустации. Малейший дефект изделия сводит его шансы попасть на прилавок к нулю. За остальные нюансы отвечает гарантия.

Анна Радевич:

Любому покупателю будет предоставлена возможность прийти к нам в магазин и получить качественное обслуживание по поводу ремонта изделия, например, или же его замены.

Между тем, в преддверии Нового года ювелирная империя приготовила сюрпризы для своих покупателей. Сэкономить на золотых и серебряных презентах помогут «царские» деньги. Прямо сейчас всем желающим сеть дарит специальные купоны на скидку.

Кристина Семенцова:

В этом конверте находятся 3 купюры на 50, 200 и 500 рублей, которыми можно частично оплатить покупку. Можно или в почтовом ящике у себя найти, или в любом салоне вам при приобретении вручат этот конверт.

На ювелирной карте страны под логотипом сети уже сверкают 20 городов. В планах компании – открытие новых точек. Чтобы по-настоящему царская роскошь стала доступна каждому. Кристина Семенцова:

Планы грандиозные на 2019 год и не исключено, что в вашем городе появится ещё один салон «Царское золото».