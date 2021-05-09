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«Своеобразный свет Великой Победы». На Кургане Славы зажгли огромный белорусский флаг

09 мая 2021 20:08
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Новости Беларуси. В День герба и флага нельзя обойти стороной и мероприятия у Кургана Славы. Там белорусский флаг засиял 14 тысячами огней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Своеобразный свет Великой Победы». На Кургане Славы зажгли огромный белорусский флаг-1

Вероника Кудринецкая:
9 Мая наш народ отмечает сразу два праздника: день Великой Победы и день наших национальных символов. В честь этого на Кургане Славы засиял белорусский флаг. Красный цвет флага символизирует цвет знамен Красной армии и партизанских бригад. Зеленый цвет – цвет светлой надежды, цвет бескрайних лесов и полей. Белорусский орнамент – это наши с вами традиции, обычаи, культура и, конечно же, народное единство.

«Своеобразный свет Великой Победы». На Кургане Славы зажгли огромный белорусский флаг-4

Вероника Кудринецкая:
Почему флаг разместили именно здесь? Потому что это место, собранное горсть за горстью, песчинка за песчинкой братскими народами, объединяет в себе слезы, боль утрат Великой Отечественной войны и одновременно светлую надежду, вечную память и независимость нашей страны.

Напомню, в июле 1944-го здесь проходила масштабная наступательная операция «Багратион». В окружение была взята 150-тысячная группировка гитлеровских войск. В истории это событие известно как «Минский котел». Он стал масштабным событием, важным шагом на пути к освобождению Беларуси.

«Своеобразный свет Великой Победы». На Кургане Славы зажгли огромный белорусский флаг-7

Вероника Кудринецкая:
Курган Славы встречает всех гостей, прибывающих к нам в Беларусь, всех туристов и иностранцев, потому что находится по дороге из аэропорта в столицу. Памятник возвышается над землей на 70 метров. От подножия ввысь ведут две лестницы. Всего 482 ступеньки. Сейчас эта цветовая феерия уж точно видна из космоса. Это такой своеобразный свет Великой Победы, который еще раз ознаменует великий подвиг наших дедов и прадедов и напомнит нынешнему поколению, как важен мир и мирное небо над головой. Еще раз поздравляю ветеранов, всех героев войны и узников концлагерей с праздником. И всех нас с Днем Победы!

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# Герб и флаг Беларуси # общество # Вероника Кудринецкая # Игорь Позняк # Фотофакт

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