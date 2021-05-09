«Своеобразный свет Великой Победы». На Кургане Славы зажгли огромный белорусский флаг

Новости Беларуси. В День герба и флага нельзя обойти стороной и мероприятия у Кургана Славы. Там белорусский флаг засиял 14 тысячами огней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вероника Кудринецкая: 9 Мая наш народ отмечает сразу два праздника: день Великой Победы и день наших национальных символов. В честь этого на Кургане Славы засиял белорусский флаг. Красный цвет флага символизирует цвет знамен Красной армии и партизанских бригад. Зеленый цвет – цвет светлой надежды, цвет бескрайних лесов и полей. Белорусский орнамент – это наши с вами традиции, обычаи, культура и, конечно же, народное единство.

Вероника Кудринецкая:

Почему флаг разместили именно здесь? Потому что это место, собранное горсть за горстью, песчинка за песчинкой братскими народами, объединяет в себе слезы, боль утрат Великой Отечественной войны и одновременно светлую надежду, вечную память и независимость нашей страны.

Напомню, в июле 1944-го здесь проходила масштабная наступательная операция «Багратион». В окружение была взята 150-тысячная группировка гитлеровских войск. В истории это событие известно как «Минский котел». Он стал масштабным событием, важным шагом на пути к освобождению Беларуси.