Участники акции «За дело» привели в порядок придомовые территории в Заводском районе Минска

Привязанность к родным местам, хозяйственность и бережливость, трудолюбие – национальные черты белорусов. А совместный труд на общее благо – наша многовековая традиция. Год благоустройства в Беларуси продолжает масштабная акция «За дело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель инициативы – наведение порядка на территории своей малой Родины, а также возле жилых домов. В Заводском районе Минска трудовая акция собрала более 40 единомышленников. Работы проделано немало. Участники также возложили цветы к монументу «Врата памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец».

Александр Гук: Нам нравится помогать нашему району, в котором мы живем. Тут будут жить наши дети, тут живут наши родственники, родители. Мы хотим, чтобы тут все было приемлемо и красиво.

Павел Паплевко, заместитель директора ЖЭУ № 4 Заводского района:

Полезно для всех, вот мало да велика. Оно и объединяет наши эти все, кто собрались помочь. Наводим порядок на дворовых территориях. Продолжается у нас покос, замена детского игрового оборудования на площадках.

Дружно и ответственно за работу белорусы берутся издавна. Наши деды и прадеды после Великой Отечественной войны восстанавливали из руин и пепла города и села. Мы стараемся все это сохранить и приумножить.