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Участники акции «За дело» привели в порядок придомовые территории в Заводском районе Минска

16 июня 2025 06:42
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Привязанность к родным местам, хозяйственность и бережливость, трудолюбие – национальные черты белорусов. А совместный труд на общее благо – наша многовековая традиция. Год благоустройства в Беларуси продолжает масштабная акция «За дело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники акции «За дело» привели в порядок придомовые территории в Заводском районе Минска-2

Цель инициативы – наведение порядка на территории своей малой Родины, а также возле жилых домов. В Заводском районе Минска трудовая акция собрала более 40 единомышленников. Работы проделано немало. Участники также возложили цветы к монументу «Врата памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец».

Участники акции «За дело» привели в порядок придомовые территории в Заводском районе Минска-4

Александр Гук:
Нам нравится помогать нашему району, в котором мы живем. Тут будут жить наши дети, тут живут наши родственники, родители. Мы хотим, чтобы тут все было приемлемо и красиво.

Участники акции «За дело» привели в порядок придомовые территории в Заводском районе Минска-6

Павел Паплевко, заместитель директора ЖЭУ № 4 Заводского района:
Полезно для всех, вот мало да велика. Оно и объединяет наши эти все, кто собрались помочь. Наводим порядок на дворовых территориях. Продолжается у нас покос, замена детского игрового оборудования на площадках.

Дружно и ответственно за работу белорусы берутся издавна. Наши деды и прадеды после Великой Отечественной войны восстанавливали из руин и пепла города и села. Мы стараемся все это сохранить и приумножить.

# Год благоустройства # Павел Паплевко

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