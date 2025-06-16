ПСЖ разгромил «Атлетико» в матче клубного ЧМ по футболу

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира в Пасадене (США) «Пари Сен-Жермен» обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 4:0. Голы в ворота «Атлетико» забили Фабиан Руис, Витинья, Сенни Меюлиу и Ли Канг Ин. Об этом пишет ТАСС.

После удаления Лангле «Атлетико» остался вдесятером.

Российский вратарь Матвей Сафонов по-прежнему остался в запасе. В этом году он уже выиграл с «ПСЖ» Суперкубок, Кубок Франции, чемпионат и Лигу чемпионов. Он также играл за сборную России против Нигерии (1:1) 6 июня в Москве.

ПСЖ и «Атлетико» играют в группе B вместе с «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс». Матчи между ними пройдут 16 и 20 июня. В нынешнем Клубном чемпионате мира принимают участие 32 команды, по две лучшие из каждой группы выходят в 1/8 финала. Выход в финал состоится 13 июля.