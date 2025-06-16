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В Молдове тысячи людей вышли на акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей

16 июня 2025 07:46
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В центре Кишинева тысячи людей вышли на крупнейшую за последние годы акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове тысячи людей вышли на акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей-2

Они заявили о необходимости соблюдения Конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины. В шествии участвовали представители разных возрастов, неся государственные флаги, иконы и плакаты с религиозными и патриотическими лозунгами. Акция состоялась на фоне усиленного давления властей на оппозицию, которая уже несколько лет выступает за неприятие так называемых европейских ценностей – в виде легализации однополых браков. Притеснению в данном контексте подвергается и молдавская православная церковь.

# Международная политика

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