В Молдове тысячи людей вышли на акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей

В центре Кишинева тысячи людей вышли на крупнейшую за последние годы акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они заявили о необходимости соблюдения Конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины. В шествии участвовали представители разных возрастов, неся государственные флаги, иконы и плакаты с религиозными и патриотическими лозунгами. Акция состоялась на фоне усиленного давления властей на оппозицию, которая уже несколько лет выступает за неприятие так называемых европейских ценностей – в виде легализации однополых браков. Притеснению в данном контексте подвергается и молдавская православная церковь.